Të vet-ohen të gjitha nga e para…

Pas arrestimit te dhunuesit te Xhisieles, ne radhe per gjyq, hetim e shkarkim duhet te jene ata qe flene gjume rehat naten se vendin e punes e kane te sigurt vetem kur nuk cenojne te fuqishmit.

Ne rast se hallkat pergjegjese te Mekanizmit te Dhunes te ngritura me perpjekje e mund disa vjecar kane perfunduar vetem per te mbushur raportet, me kete rast eshte mire te vet-ohen (vetting dmth) te gjitha nga e para!

Nese strukturat e Mekanizmit te Dhunes nuk marrin dot masa për parandalimin dhe luftën ndaj dhunës, atehere Parlamenti le te marre inisiativen per marrjen e mases ndaj tyre!