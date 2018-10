Eurobondi, Ahmetaj i përgjigjet Tabakut: PD e mori me 7.5% për 5 vite

Pa akuzave të Partisë Demokratike për marrjen e eurobondit ka ardhur edhe reagimi i ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Arben Ahmetaj.

Me anë të një njoftimi për mediet, Ahmetaj thekson se Partia Demokratike gjatë qeverisjes së saj e mori eurobondin me 7.5% për një periudhë pesëvjeçare, 4% më shumë sesa ky i fundit i marrë nga qeveria e tanishme.

Deklarata e plotë e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Arben Ahmetaj

“Zonja Tabaku, gëzohu edhe ti sot, se ka fituar Shqipëria dhe nëse qeveria ia ka dalë ta sjellë deri këtu në vetëm katër vite Shqipërinë, ka kaq shumë akoma për të bërë edhe për PD kur të vijë në qeveri një ditë (nëse), sa të siguroj që trishtimi yt sot është absurd!

Unë e di që ti e do Shqipërinë, të paktën njësoj sa unë, zonja Tabaku dhe e di që edhe ekonominë e do shumë, paçka se e kupton pak. Por dashuria jote për Shqipërinë më mjafton sot që unë të mundohem të ta thyej trishtimin.

Ti bën krahasime pa asnjë lidhje e nderuar zëdhënëse e ekonomisë së partisë që e shkatëroi ekonominë (po ti s’ke asnjë gisht në atë shkatërrim, të kuptohemi). Mali i Zi sot, është 3.95 (me borxh 55%) zonja Tabaku, ndërsa Maqedonia është sot sa ne, rreth 3.55 pra edhe pse ka BB rating!

Krahasimi me dje nuk bëhet me vendet e tjera zonja Tabaku, se është njësoj si të krahasosh një mollë me një qepë apo një kastravec, po bëhet me vetveten.

E di ku jemi sot, me ku ishim dje, kur sapo e morëm ekonominë e shkatërruar nga ju dhe ku ishim pardje, kur ju e nxorët Shqipërinë në tregjet e kapitaleve? E pra ju e çuat 7.5% për periudhë 5-vjeçare, 4 për qind më shumë se sot, e për një maturim më të shkurtër.

Ta them unë, po mirë bën ta lexosh vetë duke hapur librat e llogarive të këtij shteti. Po bëje të lutem, bëje, të gëzohesh për Shqipërinë sot, se për partinë tënde dje, s’ke pse mërzitesh, qepë ishte, qepë është.

Natën e mirë, zonja Tabaku!”