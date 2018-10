Ulje e tarifave celulare, AKEP: Nga 1 dhjetori, 17% më pak

E ndërsa sektori i telefonisë celulare në vend është përfshirë në zhvillime që mund të çojnë në ndërrimin e pronësisë të kompanisë së dytë më të madhe në vend Telekom Albania, AKEP ka ndërhyrë në këtë treg duke ulur tarifat e thirrjeve telefonike mes operatorëve.

Nga 1 dhjetori i këtij viti çmimet do të ulet me 17%.

Ndërkohë nga dhjetori i vitit të ardhshëm këto tarifat për këto thirrje do të ulen me 9% të tjera. Sipas AKEP këto reduktime do të çojnë edhe në uljen e çmimeve të thirrjeve telefonike për konsumatorët shqiptarë.

“Nuk është një ndërhyrje e drejtpërdrejtë në atë që paguan konsumatori, por është një ndërhyrje e tërthortë, duke ulur tarifat në rrjetet e tre operatorëve synojmë që konsumatori të përfitojë uljen e tarifave”, u shpreh Pajtim Melani, drejtor i tregjeve në AKEP.

Në Shqipëri janë tre kompani që operojnë në sektorin e telefonisë celulare.