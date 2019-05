Gjyqi për Shullazin, tensione në Gjykatën e Krimeve të Rënda

Tensione në procesin gjyqësor ndaj Emiljano Shullazit dhe grupit të tij. Ndërsa po vijonte seanca, Gilmando Dani i ka kërkuar gjyqtares Dollani shpjegime dhe të tregojë nëse është kërcënuar. Ai ka pyetur gjyqtaren, nëse bashkëshorti apo shoferi i saj është kërcënuar

Me gjithë këmbënguljen e tij, Dollani nuk ka dhënë përgjigje dhe i ka kërkuar të ulet. Pas mosbindjes gjykatësja e ka përjashtuar nga seanca. Ndërkohë një tjetër i pandehur, Endrit Zela i ka thënë gjyqtares se do të kalojë vettingun në kurrizin e tyre. “Ti do të kalosh vettingun në kurrizin tonë”, ka thënë Zela.

Pas kësaj, katër të pandehurit dhe avokatët kanë lënë seancën.

Ndërkohë gjyqtarja e tretë Valdete Hoxha ka dhënë dorëheqjen, por gjykata e ka refuzuar.