Basha, mesazh ndërkombëtarëve: Ikja e Ramës, e panegociueshme

Kreu i opozitës Lulzim Basha iu drejtua ndërkombëtarëve gjatë fjalës përpara protestuesve, duke deklaruar se kushti i opozitës për largimin e Edi Ramës është i panegociueshëm. “Edi Rama nuk mund të reformohet, Edi Rama është koka e shtetit kriminal të bërë njësh me krimin. Edi Rama duhet të largohet. Ndaj, në emrin tuaj dua të siguroj këto mik dhe aleat që na dëgjon sot për zotimin tonë të parë, ditën e parë të kësaj beteje më 16 shkurt se ne nuk kërkojmë asgjë më shumë se parimet, vlera dhe normat e standardeve demokratike, se normat e standardeve të Amerikës, ne kërkojmë liri, demokraci, sundim ligji dhe ndarje të pushteteve.

Nuk do të pranojmë asgjë më pak. Me këtë fuqi do të vazhdojmë betejën tonë, sepse ora e fitores po afron. Largimi i Edi Ramës është i pa negociueshëm. Ky vend është mbajtur tepër gjatë peng, i një njeriu që për karrigen e tij bëri pakt me krimin dhe solli krimin në Parlament dhe në krye të institucioneve.

Ky vend është mbajtur për një kohë të gjatë peng të një njeriu të vetëm, që e mbushi Shqipërinë me drogë, mbushi Parlamentin me trafikantë. Ky njeri ia fali të gjitha pasuritë publike një grushti oligarkësh, ndërkohë që një në dhjetë shqiptar nuk ushqehet më shumë se një herë në ditë”, tha ai.