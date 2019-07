Eksperti gjerman Bodo Weber: Borell do ta ndihmojë Serbinë që ta kuptojë realitetin e Kosovës së pavarur

A mendoni se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të vazhdojë duke e pasur EEAS-në si ndërmjetësues?

Weber: EEAS është kuadri i duhur institucional për BE-në që të përmbushë rolin e saj kryesor në dialog, vetëm se unë nuk jam i sigurt se Përfaqësuesi i Lartë me gjithë këtë portofolio të madhe dhe me një ekip që përbëhet nga burokratë të Brukselit dhe diplomat evropianë është baza e duhur për negociata. Negocimi i një marrëveshje gjithëpërfshirëse të komplikuar për një periudhe të gjatë duhet të bëhet nga dikush i cili mund t’ia përkushtojë tërë kohën dhe energjinë e tij përpjekjeve dhe ai apo ajo duhet të përkrahet nga një ekip ekspertësh të ndryshëm të ligjit evropian dhe ndërkombëtar, qeverive lokale dhe të drejtave të minoriteteve”

Si e shihni rolin e Borellit, nëse ai do të ulet në karrigen e Federica Mogherinit?

Weber: Shumë pozitiv për t’i dhënë energji projektit të Evropës, për të ringjallur politikën e jashtme dhe të brendshme të BE-së. Ministri Borell është një njeri me bindje evropiane, që vjen nga një shtet si Spanja, që përveç një vendimi jo të kënaqshëm në vitin 2009 për të mos e njohur Kosovën, gjithmonë ka synuar që të jetë një forcë integruese brenda Bashkimit Evropian.

Çfarë ndikimi do të ketë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?

Weber: Nuk do të ketë ndonjë (ndikim) të madh, të paktën jo negativ. Ndoshta do t’ia bëjë më të lehtë Beogradit për t’i ndërmarrë disa hapa të rëndësishëm, për të cilët ata e dinin tash e shumë vite se do të vinin në fund të dialogut politik.

Borell vjen nga Spanja, një shtet që nuk e ka njohur Kosovën. A mendoni se zgjedhja e tij në krye të EEAS-së, do të ketë një ndikim negativ për pozicionin e Kosovës në dialog?

Weber: Jo, nuk mendoj. Vëmendja e publikut kosovar u tërhoq pak vjeshtën e fundit, kur Borell ishte nga të paktët zyrtarë të shteteve anëtare të Evropës që foli publikisht kundër idesë së çmendur për shkëmbime të territoreve. Si një katalonas ai e di shumë mirë se sa të rrezikshme janë ‘zgjidhjet’ etniko-territoriale, dhe se nuk ofrojnë asgjë më shumë se sa zgjidhje të shpejta dhe të rrejshme. Unë shpresoj shumë se ai do ta kuptojë se e vetmja zgjidhje për Kosovën dhe Serbinë për arritjen e një marrëveshjeje finale që është vërtet gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme, një marrëveshje paqe në esencë, është ajo që duhet të bazohet në realitet, që Kosova është dhe do të vazhdojë të jetë një shtet i pavarur, dhe që pozicioni i tij i ri do të ndihmojë Serbinë për të lëvizur përpara duke pranuar realitetin që është një bazë për paqe afatgjate në Ballkanin Perëndimor, dhe për të gjithë Evropën në tërësi.

Ministrja e Mbrojtjes e Gjermanisë, Ursula von der Leyen, është nominuar për të drejtuar Komisionin Evropian. A është ky një lajm i mirë për Kosovën?

Weber: Ky është një lajm i mirë për rolin e BE-së në botë, për zgjerimin dhe Ballkanin Perëndimor si një tërësi, përfshirë edhe Kosovën.