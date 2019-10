Gjermanët nuk kanë besim tek kryetarja e re e CDU-së

Në një sondazh të institutit të opinionit, Insa për gazetën gjermane, „Bild”, kryetarja e CDU-së, Annegret Kramp-Karrenbauer gëzon pak mbështetje për një kandidaturë të ardhshme si kancelare. Shumica e gjermanëve nuk do t’ia besonin pasueses së Angela Merkelit në postin e kryetares së konservatorëve edhe postin e kancelares. 63% e të anketuarve mendojnë, se ajo nuk është e përshtatshme për këtë post. Vetëm 11% mendojnë, se ajo do ta bënte mirë këtë detyrë.

Pak mbështetje edhe tek përkrahësit e unionit

Edhe në një sondazh tjetër i institutit, Kantar Public për projektin e revistës „Spiegel” – Shkalla e Politikanëve Kramp-Karrenbauer duket, se gëzon pak mbështetje për një kandidaturë si kancelare e ardhshme. Vetëm 29% e të anketuarve dëshirojnë për të një „rol të rëndësishëm”. Krahasuar me dhjetorin e kaluar, pak pas zgjedhjes së saj si kryetare e Partisë Kristiandemokrate, CDU, kjo është rënie gati me 50%. Në një krahasim me pesë kandidatë të mundshëm për kancelarë, Kramp-Karrenbauer merr më pak pikë. Por as kryeministri i landit Renani Veriore-Vestfali, Armin Laschet (CDU), as kreu i kristiansocialëve, Markus Söder, ministri i Financave, Olaf Scholz (SPD) dhe kreu i Të Gjelbërve, Robert Habeck nuk gëzojnë ndonjë mbështetje të madhe.

Dyshime për kryetaren e CDU-së, Kramp-Karrenbauer ka edhe mes votuesve të partisë së saj dhe unionit CDU/CSU. 56% e përkrahësve të unionit konservator kanë dyshime për aftësitë e ish-kryeministres së landit të Saarit në drejtimin e postit më të lartë në Gjermani, bën të ditur instituti i opinionit, Insa. Vetëm 20% përkrahës të konservatorëve kanë besim, se ajo do ta kryente mirë detyrën e kancelares. Unioni konservator do ta emërojë kandidaten apo kandidatin për kancelar të Gjermanisë pas një viti. Zakonisht, kryetari apo kryetarja e partisë CDU-së zgjidhet edhe si kandidat për kancelar në zgjedhje parlamentare.