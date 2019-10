Nga ana tjetër, Prokuroria kërkoi shtyrje të seancës gjyqësore deri në mbërritje të Albert Veliut, ndërsa kërkesa e saj është miratuar nga Gjykata. Kjo e fundit thkeson se seanca e radhës ndaj Albert Veliut do të caktohet me 30 tetor në orën 13:30 minuta.“Ky shtetas është arrestuar në Belgjikë me qëllim ekstradimin. Kërkesa ka shkuar dhe jemi në pritje të këtij ekstradimi. Prokuroria ka kërkuar shtyrje të seancës deri në mbërritje të Albert Veliut. Gjykata pranon kërkesën dhe seanca e radhës caktohet data 30 tetor, ora 13.30”-thuhet në sqarimin e Ministrisë së Drejtësisë.

Albert Veliu u bë i njohur nga publikimi i audio përgjimit, ndërsa Partia Demokratike pretendon se ai fliste me vëllain e ish-ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafës, Geron Xhafën, për trafik droge.