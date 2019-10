Nga bashkëpunimi i Eli Farës me Stresin, te rikthimi i Elvanës; çfarë duhet të presim nga Festivali i Këngës

20 konkurrentë janë përzgjedhur këtë vit për të marrë pjesë në edicionin e 58-të të Festivalit të Këngës.

Në listën e këngëtarëve bien në sy emra të njohur, të vjetër dhe të rinj, të cilët do të kërkojnë të fitojnë çmimin e parë. Mes tyre do të jetë edhe fituesi i cili do të përballojë edhe sfidën e Eurovizion-it i cili zhvillohet në Rotterdam, Hollandë, në maj 2020.

Albërie Hadërgjonaj është një prej këngëtareve të njohura që rikthehet në skenën e Festivalit të Këngës, ashtu si edhe Elvana Gjata. Një bashkëpunim i pazakontë do të vijë këtë vit nga Eli Fara dhe reperi Stresi. Bojken Lako, Kastro Zizo, Renis Gjoka apo Genc Tukiqi janë disa prej artistëve që të synojnë këtë vit çmimin e parë.