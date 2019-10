Zaev në përgjigje ndaj ambasadorit francez: Ne do të vazhdojmë me reformat

Reformat janë bërë, por do të thellohen me hapjen e kapitujve gjatë negociatave për anëtarësim në BE. Ky konstatim i kryeministrit, Zoran Zaev vjen si përgjigje ndaj ambasadorin francez në vend, Kristijan Timonie i cili ditë më parë deklaroi se Maqedonia e Veriut ka ngecur në reforma si pasojë e fokusit në gjeopolitikën rajonale. Zaev në një konferencë të institutit të trashëgimisë kulturore shqiptare me temë “ Figura e tjetrit në kulturën ballkanike”, tha se hapja e kapitujve do të sillte përfitime të mëdha shoqërore dhe ekonomike.

“Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria i kanë plotësuar kushtet të cilat i ishin dhënë si kusht për të fituar datën për fillimin e negociatave. Kapaciteti i mëtejmë i institucioneve dhe ajo çfarë do të thotë reforma dhe transformim duhet të ndodhë përmes kapitujve, ashtu siç ka ndodhur me të gjitha vendet që janë anëtare të BE-së. Duke i hapur kapitujt do të ndodhin përfitime më të mëdha në drejtim të asaj që quhet evropianizim i madh i qytetarëve, institucioneve etj”- tha Zoran Zaev.