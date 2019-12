Aplikimi i sistemit ’41-bis’/ Kërcënohet me jetë drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve

Prokuroria e Tiranes ka nisur nje hetim, ku objekti i hetimit eshte nje mesazh kercenues qe ka mberitur ne adrese te Drejtorit te Pergjithshem Agim Ismailaj. Nje prokuror dhe dy oficere jane angazhuar per te lokalizuar, identifikuar dhe arrestuar personin qe ka kercenuar me jete Drejtorin e Pergjithshem te Burgjeve.

Kercenimi me jete dyshohet se vjen si reagim i personave te denuar per masat e rrepta qe po aplikohen ne sistemin e burgjeve shqiptare, sistemi ’41 bis’. Prej dy muaj Agim Ismaili ka vene ne zbatim ne dy burgje 313 Tirane dhe ne Peqin, rregullat e izolimit qe parashikon ligji “41 bis”. Keto rregulla jane kundershtuar shpesh here nga te denuarit per vepra te renda kriminale.

Ky eshte rasti i dyte dhe me seriozi qe drejtori i burgjeve kercenoher me jeten e tij, gjate kryerjes se detyres. Rasti i pare eshte bere nga nje i denuar ne burgun e sigurise se larte te Drenoves. Tashme per rastin e dyte, kercenimi ka mberitur drejtperdrejt tek Ismaili,i cili ka depozituar dhe kallezim penal ne polici.