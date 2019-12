Shkarkimi i Metës/ Nisi si komision hetimor për anulimin e 30 qershorit, mazhoranca fut edhe çështjen e “Kushtetueses”

Komisioni Hetimor Parlamentar për shkarkimin e presidentit Ilir Meta nuk do të dalë me një propozim përfundimtar edhe për një kohë të konsiderueshme.

Mazhoranca socialiste votoi sot për zgjerimin e hetimit të këtij Komisioni duke përfshirë edhe ngërçin e krijuar me Gjykatën Kushtetuese, përveç hetimeve ndaj Presidentit për anulimin e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit.

Socialistët pretendojnë se Presidenti është sërish në shkelje të Kushtetutës me mos-dekretimin e Arta Vorpsit si anëtare të Gjykatës.

Procedura do të zgjasë edhe për faktin se mazhoranca do t’i drejtohet sërish Komisionit të Venecias për të marrë një mendim mbi vendimet e presidentit Meta me dekretet për Gjykatën Kushtetuese.

Në Komisionin Hetimor do të merret në pyetje edhe Ardian Dvorani, kreu i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, i kallëzuar penalisht nga Meta për ngërçin e krijuar me “Kushtetuesen”.

Zgjerimi i bazës së hetimit u kundërshtua nga deputetët e opozitës parlamentare, të cilët theksuan se komisioni është ngritur vetëm për çështjen e 30 qershorit.