“Do bëheni armik me qeverinë” Malaj nxjerr sms-të e Veliajt: Na kushtuan 110 mln euro!

Mesazhi qe ka cuar Erion Veliaj

I shkarkuar tashmë nga vetë socialistët që e votuan për detyrën e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës në Bankën e Shqipërisë, Malaj shkruan se pikërisht këto mesazhe kërcënuese që Veliaj ka dërguar ndaj drejtuesve të televizionit Agon Channel (i mbyllur vite më parë dhe i akuzuar drejtpërdrejt nga Rama si pjesë e një skeme evazioni fiskal) i kanë dhënë të sigurt fitoren në gjyqin ndërkombëtar pronarit italian Francesco Becchetti.

Ja se çfarë shkruan Malaj

Miremengjesi, vetem ne 6 ditet e para 2020 rezidentet e rruges “Faik Konica” jane gjobitur 2 deri ne 4 here nga bashkia e Tiranes vetem se bashkia e do rrugen bosh per betonieret e privateve. Veliaj ky shites fiqesh dhe qe bene dasmen ne kala, Mazniku qe fle me 900 euro nata, qeverisin me arrogance dhe babezi. Veliaj me papergjegjshmerine dhe arrogancen e tij ministrore me disa sms si kjo, po u rendon taksa-paguesve te varfer shqiptare nje gjobe 110 milion euro. Kur do ndalet me ligj ku keq qeverises I pa ditur, fodull dhe arrogant. Nuk tremben shqiptaret nga arroganca e tigrave prej letre. Dite te mbare! Arbeni.