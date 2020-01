“Planet” e Ramës për rindërtimin: Do takoj Merkel dhe zyrtarë të lartë

Në video-mesazh kryeministri shprehet:

“Kemi kryer dy takime ne kuadër të rindërtimit në kuadër të konferencës së donatorëve. E falenderova Conte dhe di Maio për ndihmën e paçmuar të Italisë mike që pas tërmetit të 26 nëntorit. I kam informuar për planet e rindërtimit dhe planet e dëmeve.

Shifra përfundimtare nuk dalë ende, por të dhënat e deri tanishme na japin një shifër rreth 1 miliardë euro. Ne do bëjmë çmos që konferenca të jetë sukses, e kemi të qartë se për të përmbushur nevojat nuk do mjaftojë, por pas konferencës do vijojmë me veprime te tjera kurajoze, si dhe duke kombinuar skema financimi për rindërtimin.

I falenderoj për mbështetjen,do vijoj takimin tani në javën e ardhme me Merkel po ashtu dhe me të tjerë që janë kyç. Ju informoj që planet e rindërtimit po ecin shpejt brenda afatit që kemi thënë brenda 2020.

Po punohet dhe në planet e zonave të qyteteve të prekura, ku ndërhyrjet do jene masive, por jemi brenda afateve, është e qartë për të gjithë se do vijojmë tu paguajmë deri ne fund kur ti kthejmë në shtëpitë e reja, po ashtu edhe për shkollat dhe qendrat shëndetësore.