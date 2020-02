“Volvo 4”, SPAK nuk ia doli/ Nuk i konkretizoi dot akuzat për 25 të pandehurit e dosjes “Avdylaj”

Gati dy vjet nga mega operacioni “Volvo 4”, prokuroria e posaçme SPAK nuk ja doli dot mbanë të individualizojë dhe konkretizoje akuzat për secilin nga 25 të pandehurit e dosjes Avdylajt.

Ndonëse hetimet u mbyllën në janar 2020, kur gjyqtarja paraprake kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit kërkoi të deklaroheshin akuzat për secilin nga të prangosurit, prokuroria heshti

Gjykata i la detyrë SPAK që brenda dy javëve të radhisë qartësisht faktet penale dhe formën se si secili nga të implikuarit ka bashkëpunuar në grupin kriminal për të cilin prokurorët e posaçëm këmbëngulin se trafikoi drogë dhe pastroi para.

Mes të akuzuarve ku prokuroria Spak ishte e paqartë për akuzat që ju adresonte por edhe veprimet konkrete qe kane kryer, ishin edhe vëllezërit Astrit dhe Altin Avdylaj.

Nga ana tjetër shpjegime janë kërkuar edhe për akuzat ndaj Hekuran Hoxhës, i njohur me nofkën Roni i Shijakut. Por prokurorët siç bëjnë me dije burime të pranishme në seancë kanë lexuar një fabul të ngjashme për të gjithë që nga Avdylajt të përfshire edhe në trafikun e hashashit drejt Italisë, deri tek të akuzuarit për laboratorin e heroinës në Has, por pa specifikuar veprimtarinë e secilit.

“Volvo 4” e pagëzuar si 339 , ishte shkaku se përse KLP madje caktoi përkohësisht me statusin e prokurorëve të posaçëm dy ish prokurorë të krimeve të rënda. Por megjithë veprimet hetimore, dosja u copëzua dhe një pjesë përfunduar të pandehur në një gjykatë të zakonshme, një pjesë tjetër e të akuzuarve i shpëtuan përgjegjësisë ligjore, ndërsa tashmë prokurorët duhet të saktësojnë mbi të gjitha me prova edhe ekzistencën e grupit kriminal.