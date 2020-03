Tamponi e nxori negativ, por skaneri zbuloi koronavirusin tek pacienti në Shkodër, frikë për mjekë të prekur

Një tjetër rast pozitiv me koronavirus është shënuar në Shkodër.

Një person nga Puka ka qenë i shtruar në spitalin e Shkodrës dhe pas analizave me tampon fillimisht ka rezultuar negativ ndërkohë që pas analizës me skaner ai është konfirmuar pozitiv. Burme për Top Channel bëjnë me dije se pas këtij rasti po i nënshtrohen analizave i gjithë personeli i spitalit mjekë dhe infermierë që kanë pasur në mbikëqyrje këtë pacient. Ndërkohë me këtë rast numri i të prekurve nga koronavirusi në Shqipëri ka shkuar në 124.