17 vjet nga fundosja e anijes “Ilinden” në liqenin e Ohrit
Sot shënohen 17 vjet nga tragjedia në Liqenin e Ohrit, ku 15 turistë bullgarë humbën jetën pasi u fundos anija “Ilinden”.
Aksidenti ndodhi më 5 shtator 2009, rreth orës 10:30, kur anija “Ilinden”, me 57 pasagjerë, që lundronte në itinerarin Ohër – Manastiri “Shën Naum”, u përmbys dhe u fundos rreth 250 metra larg bregut, pranë autokampit “Eleshec”.
Viktimat ishin banorë të komunave Anton, Pirdop, Zlatica, Mirkovo dhe Ribarica në Bullgari.
Anija u nxor nga liqeni më 19 shtator 2009 dhe u tërhoq drejt kanalit Studençishta, ku ndodhet edhe sot, si një dëshmitar i heshtur i tragjedisë.
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