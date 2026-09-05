Përfshihet nga flakët automjeti brenda tunelit panoramik në aksin Elbasan–Tiranë (VIDEO)
Një automjet tip “Ford” është përfshirë nga flakët në tunelin panoramik, në aksin Elbasan–Tiranë, mesditën e kësaj të shtune.
Zjarri ka përfshirë automjetin teksa ai ndodhej brenda tunelit, duke krijuar një situatë alarmi për drejtuesin dhe lëvizjen e mjeteve në këtë segment rrugor.
Për shuarjen e flakëve kanë ndërhyrë shërbimet zjarrfikëse të Elbasanit, të pozicionuara pranë fshatit Bradashesh.
Ndërhyrja e shpejtë e zjarrfikësve ka bërë të mundur shuarjen e zjarrit.
Fatmirësisht, nga ngjarja nuk raportohet për persona të lënduar.
Shkaqet e rënies së zjarrit në automjet mbeten ende për t’u përcaktuar.
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