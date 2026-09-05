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Bota

Putin urdhëron armëpushim 3-ditor në Kiev, pritet takimi me delegacionin amerikan

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Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar një armëpushim tre-ditor në Kiev, si pjesë e përgatitjeve për një vizitë nga një delegacion amerikan, raportoi agjencia e lajmeve Interfax, duke cituar zëdhënësin e Kremlinit Dmitry Peskov .

Putin pritet të takohet me të dërguarit specialë të SHBA-së Steve Witkoff dhe Jared Kushner të martën , tha Peskov për agjencinë e lajmeve TASS.

Të dërguarit specialë amerikanë, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, zbarkuan në Moskë të hënën për bisedime mbi luftën në Ukrainë, thanë dy burime të njohura me çështjen për Reuters, duke shtuar se ata do të takoheshin me të dërguarin presidencial rus, Kirill Dmitriev.

Dmitriev i tha Reuters në qershor se kishte qenë në kontakt me negociatorët amerikanë gjatë një pushimi në vizitat e tyre në Rusi dhe më parë kishte marrë pjesë në takimet e tyre me Presidentin Vladimir Putin.

Ndërkohë, Ministria ruse e Mbrojtjes tha të hënën se forcat e saj kishin goditur dy transportues të thatë me shumicë, një anije kontejnerësh në portin e Chornomorsk dhe një tjetër transportues të thatë me shumicë pranë Odessa, raportoi agjencia e lajmeve Interfax.

Ministria tha se anijet u përdorën për të transportuar ngarkesa ushtarake për forcat e armatosura ukrainase.

Agjencia e lajmeve Reuters nuk e konfirmoi në mënyrë të pavarur raportin.

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