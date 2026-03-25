2 vite burg për tjetërsim pronash në Himarë
Apeli lë në fuqi vendimin e GJKKO për ish-kryebashkiakun Goro
Apeli ka lënë në fuqi vendimin e GJKKO për dënimin me 2 vite burg të ish-kryebashkiakut të Himarës, Jorgo Goro. Ky i fundit fitoi lirinë më 29 gusht të vitit që lamë pas.
Ai u dënua me 2 vite burg për tjetërsimin e një prone në plazhin e Livadhit, por për shkak të gjykimit të shkurtuar ai vuajti 1 vit e 4 muaj heqje lirie. Dënimi ndaj tij parashikoi po ashtu edhe heqjen e të drejtës për të mbajtur funksione publike për 5 vite.
Jorgo Goro u akuzua nga SPAK për shpërdorim detyre, vepër e kryer në mënyrë të përsëritur, në lidhje me tjetërsimin e një sipërfaqeje toke në Livadh, në Bashkinë e Himarës.
