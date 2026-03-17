Drejtori i Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit të SHBA-së, Joe Kent, jep dorëheqjen për shkak të luftës në Iran
Kent, i cili këshillonte Trumpin dhe drejtorin e inteligjencës kombëtare për kërcënimet "terroriste", thotë se Irani "nuk përbënte asnjë kërcënim të menjëhershëm".
Drejtori i Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit të SHBA-së, e cila këshillon si Presidentin amerikan Donald Trump ashtu edhe drejtorin e inteligjencës kombëtare për kërcënimet “terroriste”, ka dhënë dorëheqjen për shkak të luftës me Iranin.
Në një letër dorëheqjeje të publikuar në X, Joe Kent tha se nuk mund ta mbështeste “me ndërgjegje të pastër” luftën në vazhdim.
“Irani nuk përbënte një kërcënim të menjëhershëm për vendin tonë dhe është e qartë se ne e nisëm këtë luftë për shkak të presionit nga Izraeli dhe lobit të tij të fuqishëm në SHBA,” tha ai.
Ai iu referua edhe premtimeve të mëparshme të Trump për t’i dhënë fund angazhimeve të SHBA-së jashtë vendit, duke shkruar: “ju e kuptonit se luftërat në Lindjen e Mesme ishin një kurth që i kushtonin Amerikës jetët e patriotëve tanë dhe dëmtonin pasurinë dhe prosperitetin e vendit tonë”.
Dorëheqja është më e profilit të lartë nga administrata Trump që nga momenti kur SHBA dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt.
Referenca e Kent ndaj termit “kërcënim i menjëhershëm” është gjithashtu domethënëse.
Një kërcënim i tillë konsiderohet parakusht që presidentët amerikanë të nisin sulme ushtarake pa miratimin e Kongresit sipas ligjit amerikan. Ai është gjithashtu i rëndësishëm për justifikimin ligjor të sulmeve ndaj shteteve sovrane sipas së drejtës ndërkombëtare.
Mbështetja dhe nominimi nga Trump
Trump kishte nominuar Kent për këtë detyrë pasi më parë kishte mbështetur fushatën e tij të pasuksesshme për Dhomën e Përfaqësuesve.
Kent kishte shërbyer më parë si Army Ranger dhe pjesëtar i Forcave Speciale të SHBA-së, me 11 dislokime luftarake në Lindjen e Mesme. Bashkëshortja e tij u vra nga një sulm vetëvrasës i ISIL (ISIS) në Siri në vitin 2019.
Në letrën e tij të dorëheqjes, Kent iu referua vdekjes së bashkëshortes, duke thënë se ajo u vra në një luftë “të fabrikuar nga Izraeli”.
“Nuk mund të mbështes dërgimin e brezit të ardhshëm për të luftuar dhe vdekur në një luftë që nuk i shërben popullit amerikan dhe nuk justifikon humbjen e jetëve amerikane,” shkroi ai.
Deri tani, 13 ushtarë amerikanë janë vrarë që nga fillimi i luftës. Të paktën 1,444 persona janë vrarë në Iran, 20 në rajonin e Gjirit dhe të paktën 15 në Izrael.
Në një deklaratë pas konfirmimit të tij në Senat në korrik, Drejtoresha e Inteligjencës Kombëtare, Tulsi Gabbard, e kishte vlerësuar Kent si një person që “ka vënë vazhdimisht vendin mbi veten, duke bërë sakrifica të mëdha personale në këtë shërbim”.
Ajo tha se përvoja e tij në disa nga fushëbetejat më të rrezikshme në botë i kishte dhënë një kuptim të thellë praktik të kërcënimit të vazhdueshëm dhe në evoluim të terrorizmit islamist, si dhe të rreziqeve nga trafikimi i qenieve njerëzore dhe i drogës nga kartelët.
Dy senatorë demokratë kishin kundërshtuar emërimin e Kent, duke përmendur mbështetjen e tij për pretendimet e pabazuara të Trump se zgjedhjet e vitit 2020 ishin “vjedhur”, si dhe përshkrimin e personave të arrestuar gjatë trazirave të 6 janarit 2021 në Kapitol si “të burgosur politikë”.
Senatorja Patty Murray theksoi gjithashtu lidhjet e tij me figura të ekstremit të djathtë, përfshirë Nick Fuentes, duke thënë se ai kishte një “histori afrimiteti me supremacistë të bardhë”.
Në maj të vitit 2025, New York Times raportoi se Kent kishte ushtruar presion mbi analistët e inteligjencës për të ndryshuar një vlerësim mbi lidhjet e qeverisë venezueliane me grupin kriminal Tren de Aragua, në kundërshtim me pretendimet e Trump se organizata vepronte në koordinim të drejtpërdrejtë me Nicolas Maduro.
Ky incident parapriu rrëmbimin ushtarak të Maduro-s nga SHBA më 3 janar.
“America First” në pikëpyetje?
Në letrën e tij të dorëheqjes, Kent i bëri jehonë kritikave të disa figurave me ndikim brenda lëvizjes së Trump “Make America Great Again”.
Shumë prej tyre e kanë dënuar përfshirjen e Trump në luftën me Iranin, duke kujtuar premtimet elektorale për t’i dhënë fund angazhimeve të gjata ushtarake dhe për të vendosur “Amerikën të Parën”.
Trump dhe zyrtarët e tij të lartë kanë deklaruar vazhdimisht se lufta do të përfundojë brenda disa javësh, megjithëse analistët paralajmërojnë se konflikti mund të zgjasë shumë më gjatë. Ligjvënësit republikanë në përgjithësi janë rreshtuar pas Trump, duke bllokuar përpjekjet në Kongres për ta kufizuar luftën.
Administrata ka dhënë justifikime të ndryshme për sulmet, përfshirë pretendime për programet raketore dhe bërthamore të Iranit, për të cilat nuk janë paraqitur prova. Gjithashtu është argumentuar se veprimet e Iranit që nga Revolucioni Islamik i vitit 1979 përbëjnë një kërcënim aktual për SHBA-në.
Kent vlerësoi veprimet e mëparshme ushtarake të Trump, përfshirë vrasjen e gjeneralit iranian Qassem Soleimani në vitin 2020, si shembuj të aftësisë së presidentit për të përdorur fuqinë ushtarake në mënyrë vendimtare pa u përfshirë në “luftëra të pafundme”.
Megjithatë, ai shtoi se gjatë mandatit të dytë të Trump, “zyrtarë të lartë izraelitë dhe figura me ndikim në mediat amerikane zhvilluan një fushatë dezinformimi që minoi plotësisht platformën ‘America First’ dhe nxiti ndjenjat pro-luftës për të inkurajuar një konflikt me Iranin”.
“Ky ‘echo chamber’ u përdor për t’ju bindur se Irani përbënte një kërcënim të menjëhershëm për Shtetet e Bashkuara dhe se një sulm i menjëhershëm do të çonte në një fitore të shpejtë,” shkroi ai.
Në fund, ai i bëri thirrje Trump të ndryshojë kurs, duke shkruar: “Ju i mbani letrat në dorë”.
Shtëpia e Bardhë dhe Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare nuk reaguan menjëherë ndaj dorëheqjes.
