🌧️
Tiranë 15°C · Shi 08 May 2026
S&P 500 7,394 ▲0.78%
DOW 49,638 ▲0.08%
NASDAQ 26,160 ▲1.37%
NAFTA 95.48 ▲0.71%
ARI 4,722 ▲0.23%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028
₿ CRYPTO
BTC $80,080 ▲ +0.07% ETH $2,289 ▼ -0.35% XRP $1.3952 ▲ +0.14% SOL $89.3300 ▲ +0.93%
S&P 500 7,394 ▲0.78 % DOW 49,638 ▲0.08 % NASDAQ 26,160 ▲1.37 % NAFTA 95.48 ▲0.71 % ARI 4,722 ▲0.23 % S&P 500 7,394 ▲0.78 % DOW 49,638 ▲0.08 % NASDAQ 26,160 ▲1.37 % NAFTA 95.48 ▲0.71 % ARI 4,722 ▲0.23 %
EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028
08 May 2026
Breaking
Toshkovski: Pezullohet ligji i ri për Policinë dhe sistematizimi në MPB Të dielën regjim i posaçëm i komunikacionit në Shkup, do të ketë garë vrapimi “3 probleme më pak, apo 100 mijë vota më pak”, përplasen në Listën Guxo Kurti reagon për kërcënimet nga “Severna Brigada”: Tashmë i kemi shpallur organizatë terroriste Osmani prezanton aderimin e Bardhyl Hasanpajt
Menu
Kosova

“3 probleme më pak, apo 100 mijë vota më pak”, përplasen në Listën Guxo

· 1 min lexim

Sekretarja e Partisë “Guxo”, Triera Kasumi-Berisha, ka reaguar pas largimeve nga partia, duke i krahasuar me një skenar të ngjashëm që sipas saj kishte ndodhur në Lëvizjen Vetëvendosje në vitin 2018.

Ajo ka përmendur largimin e Haxhi Avdylit, Jeta Statovcit dhe Albena Reshitajt, të cilët i janë bashkuar listës së Vjosa Osmani për zgjedhjet e 7 qershorit.

Kasumi-Berisha ka thënë se këto largime ishin të pritshme dhe ka ironizuar duke thënë se për “Guxo” janë “vetëm tre probleme më pak”.

I menjëhershëm ka qenë reagimi i ish-deputetit Avdyli.

“Jo, 3 probleme më pak por 100 mijë e 786 vota më pak.

Përndryshe, më 28 dhjetor, Jeta Statovci pati 37 mijë e 916 vota, Haxhi Avdyli 33 mijë e 562 vota dhe Albena Reshitaj me 29 mijë e 308 vota. Shihemi më 7 qershor…”, ka shkruar Avdyli.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu