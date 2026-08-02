73 vjeçari nga Ohri privohet nga liria pasi kërcënoi me armë fqinjin për një vendparkim
Më 01.08.2026, në orën 13:05, në Ohër, nëpunësit policorë nga SPB Ohër e kanë privuar nga liria T.R. (73) nga Ohri, duke vepruar sipas denoncimit paraprak se në orën 12:00, në korridorin e një ndërtese banimi në Ohër, pas një mosmarrëveshjeje të mëparshme për një automjet të parkuar, i ka drejtuar pistoletën G.K. (51) nga Shkupi, i cili po qëndronte në të njëjtën ndërtesë.
Më pas, nëpunësit policorë nga Sektori i Policisë Kriminalistike pranë SPB Ohër kanë kryer bastisje në shtëpinë e të denoncuarit, me ç’rast janë gjetur dhe konfiskuar një leje arme, një pistoletë „Zastava“, një pushkë „Zastava“, si dhe plumbat dhe pjesë rezervë.
Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë parashtresa përkatëse.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.