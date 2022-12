Katar: Doha mohon çdo përfshirje në një skandal korrupsioni në Parlamentin Evropian

Në deklaratën e tij, autoriteti zyrtar thekson se, “Shteti i Katarit refuzon kategorikisht çdo përpjekje për ta lidhur atë me akuzat për sjellje të pahijshme. Çdo lidhje e qeverisë së Katarit me akuzat e raportuara është e pabazë dhe e keqinformuar seriozisht”, thuhet në deklaratë, duke theksuar se “Shteti i Katarit vepron në përputhje të plotë me ligjet dhe rregulloret ndërkombëtare”.

Autoritetet belge po shqyrtojnë marrëdhëniet e Dohas me zyrtarët e Parlamentit Evropian, pasi dyshojnë se një vend i Gjirit po ndikonte në vendimet financiare dhe politike të Parlamentit Evropian, duke paguar shuma të konsiderueshme parash ose duke ofruar “dhurata” të rëndësishme për palët e treta me pozicione politike ose një pozicion i rëndësishëm strategjik brenda këtij organi.