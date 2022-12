Mitsotakis apo Tsipras: Kush do të durojë më shumë?

Pas pesë muajsh pa prova të reja, vështirë se do të “zbulohet” tani e tutje, por edhe nëse gjendet, pakkush besojnë se do të mjaftojë për të përshpejtuar zhvillimet politike. Natyrisht që çështja e përgjimeve do të mbetet deri në fund si element i konfrontimit politik dhe do ta bëjë atë toksike, në mos indiferente ndaj shumicës dërrmuese të opinionit publik, siç tregojnë të gjitha sondazhet. E nga ana tjetër, SYRIZA-s i duhet të përballet me dëshmitë tronditëse në gjyqin për tragjedinë e Matit, por edhe dy Gjykata Speciale me të pandehur Nikos Pappa dhe Dimitris Papagelopoulos, zyrtarë të shquar të qeverisë Tsipras. Fatkeqësisht, askush nuk i shpëton të kaluarës së tyre.