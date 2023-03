Vihet re se fillimisht ishte planifikuar një takim trepalësh, mëngjesin e së premtes, me pjesëmarrjen e kryeministrit të Portugalisë, Antonio Costa, por përfundimisht kryeministri portugez nuk mori pjesë, për shkak të një pengese të minutës së fundit.

Duke iu përgjigjur një pyetjeje të SKAI-t, kryeministri tha se e ftoi Gjeorgjinë Melonin “të vizitojë Athinën para zgjedhjeve për të diskutuar të gjithë axhendën e përbashkët. Ai e pranoi ofertën. Në këtë do të specifikojmë propozimet për rregullat fiskale, do të diskutojmë sfidat e emigracionit sepse edhe Italia është në vijën e parë dhe viktimë e trafikantëve që përdorin jetët njerëzore si mjete”.

“Ne do të diskutojmë gjithashtu se si qeveria italiane, përmes Trenitalia, do të jetë në gjendje të mbështesë në një mënyrë më aktive dhe më kuptimplote rifillimin e hekurudhave greke.OSE i është shitur në vitin 2018 një kompanie italiane. Së bashku mund të ndërtojmë një hekurudhë më të mirë. Kompania do të investojë në trena më të mirë dhe ne do të investojmë në rrjet”.

Vihet re se takimi trepalësh i Greqisë, Italisë dhe Portugalisë ishte planifikuar me iniciativën e kryeministrit grek, me synimin për formimin e një fronti të bashkuar për rregullat e qeverisjes ekonomike përpara “Samitit të Euros” të sotëm, ku do të marrë pjesë Presidentja e Bankes Qendrore Europiane, Christine Lagarde dhe Presidentja e Eurogrupit, në Bruksel.

Nga ana tjetër, zonja Meloni, e cila dëshiron të luajë një rol më aktiv në procesin evropian, është në kërkim të bashkëbiseduesve, pasi prej disa kohësh ka pasur një linjë të hapur me Kyriakos Mitsotakis, me të cilin kanë biseduar edhe në telefon para Samitit te Brukselit.