Sot shqiptaret votojne per te zgjedhur qeverisjen e tyre vendore

5212 qendra votimi do të çelin dyert sot (14 maj) në orën 7:00 të mëngjesit për t’i dhënë mundësi qytetarëve të shprehin vullnetin e tyre me votë për të zgjedhur kryetarët e 61 bashkive të vendit dhe 3222 anëtarë të këshillave bashkiake.

Në këto zgjedhje vendore janë 3.650.550 shtetas shqiptarë kanë të drejtën e votës, ndërsa 122.545 zgjedhës votojnë për herë të parë. Në garë për këto vota janë formalisht 145 kandidatë për kryetarë dhe 23,646 kandidatë për këshilltarë.

Për herë të parë, në bashkitë Elbasan, Kamëz dhe Vorë do të zbatohet projekti pilot për votimin dhe numërimin elektronik.

Për t’i dhënë mundësi të gjithë qytetarëve të votojnë është vendosur edhe shtyrja e afatit të vlefshmërisë së letërnjoftimit elektronik të votuesve deri në datën 31 Maj 2023.

Për këtë proces zgjedhor janë trajnuar: Trajnerë afatgjatë dhe afatshkurtër të KZAZ/KQV/GNV si dhe komisionerë, sekretarë dhe operatorë të KZAZ-vë. Janë trajnuar operatorët e pajisjeve elektronike të identifikimit, por edhe të votimit elektronik; monitorues të fushatës zgjedhore; financierë të partive politike; kandidatë për kryetar/këshill bashkiak dhe përfaqësues të tyre.

Nga data 4-6 Maj përfundoi faza e parë e dorëzimit të materialeve si dhomat e fshehta, kamerat që instalohen/ vendosen në qendrat e votimit;

Që në 7 Maj janë administruar në magazinat e KQZ-së fletët e votimit. Materialet zgjedhore kanë nisur të shpërndahen që më 9 Maj fillimisht në bashkitë e qarqeve Dibër, Lezhë, Gjirokastër, Fier, e më pas në bashkitë e tjera.

61 QV janë me 6 anëtarë

57 QV janë me 5 anëtarë

79 QV janë me 4 anëtarë

17 QV me 3 anëtarë

Votimi dhe numërimi elektronik do të kryhen në 401 qendra votimi në Elbasan, Kamëz dhe Vorë.

Rreth 20 QV janë në zona të thella dhe nuk mbulohen me internet dhe sinjal të telefonisë celulare, por KQZ ka gjetur zgjidhje alternative për të patur rezultatet 30 minuta pas përfundimit të procesit të votimit.

Komisioneri Celibashi vazhdimisht ka siguruar qytetarët që pajisja elektronike e votimit është e sigurt dhe garantohet fshehtësia e votës së tyre.

Ndërkohë, një mision prej 324 vëzhguesish ndërkombëtarë të OSBE/ODIHR-it do të vëzhgojë zgjedhjet lokale në Shqipëri, të cilët do të shikojnë ecurinë e zgjedhjeve në përputhje me standardet ndërkombëtare. Po ashtu Ambasada amerikane do të ketë 14 vëzhgues, ndërsa BE do të ketë 10 vëzhgues.

Zgjedhjet lokale vijnë pas atyre të zhvilluara në vitin 2019 të cilat u bojkotuan nga opozita e djathtë, duke i lënë fushë të lirë socialistëve, të cilët morën kontrollin e thuajse gjithë bashkive të vendit dhe këshillave bashkiakë. Opozita aktualisht përfaqësohet vetëm në Shkodër, ku kandidati demokrat fitoi në zgjedhjet e pjesshme të zhvilluara në mars të vitit 2022.

Kandidatët në garë për kryebashkiakë në 61 bashkitë e vendit

Bashkia Kandidati i PS Berisha-Meta PD

Qarku Tiranë

Tiranë Erion Veliaj Belind Këlliçi Roland Bejko

Rrogozhinë Edison Memolla Shkëlqim Hoxha

Kavajë Redjan Krali Fisnik Qosja

Vorë Blerim Shera Indrit Hoxha

Kamëz Rakip Sulin Arjan Hoxha Bilbil Bajraktari

Qarku Shkodër

M. e Madhe Tonin Marinaj Isa Ramaj

Shkodër Benet Beci Bardh Spahia

Pukë Gjon Gjonaj Rrok Dodaj

Vau i Dejës Kristjan Shkreli Zef Hila Klomentina Drini

Fushë Arrëz Frank Tuci Hil Curri

Qarku Elbasan

Elbasan Gledjan Llatja Luçiano Boçi

Cërrik Andis Sala Servet Duzha

Belsh Arif Tafani Bedri Qypi

Gramsh Besjan Ajazi Hasim Çekrezi

Peqin Bukurosh Maçi Mustafa Pashja

Librazhd Mariglen Disha Shefki Çota

Përrenjas Nuri Belba Suzana Topi

Qarku Lezhë

Lezhë Pjerin Ndreu Pashk Gjoni

Kurbin Majlinda Cara Behar Haxhiu

Mirditë Ndrec Deda Albert Melyshi Mark Ruçi

Qarku Dibër

Dibër Rahim Spahiu Ismail Uka Naim Gazidede

Mat Agron Malaj Skender Gjuci

Klos Ilmi Hoxha Bedri Hoxha

Bulqizë Festime Mjeshtri Dëfrim Fiku

Qarku Berat

Skrapar Adriatik Meta Euglen Mustafallari

Polican Adriatik Zotkaj Behar Xhaferaj Florian Qamo

Berat Ervin Demo Zija Ismaili

Dimal Juliana Mema Gentian Meçi Dritan Sula

Kuçovë Kreshnik Hajdari Lefter Maliqi Ilirjan Koxhaj

Qarku i Durrësit

Durrës Emirjana Sako Igli Cara

Shijak Elton Arbana Rezeart Tusha

Krujë Artur Bushi Agron Loka Sabah Sheta

Qarku Korçë

Korçë Sotiraq Filo Ledina Alolli

Pogradec Ilir Xhakolli Zini Tollozhina

Devoll Eduard Duro Elvis Hajdërlli

Maliq Gëzim Topçiu Alfred Gega

Pustec Palë Kolevski Pandi Jani

Kolonjë Erion Isai Et’hem Lumani

Qarku Gjirokastër

Gjirokastër Flamur Golemi Dorjan Lani Shemsho Lamaj

Përmet Alma Hoxha Edmond Komino

Këlcyrë Klement Domi Arjan Kasaj

Tepelenë Tërmet Peci Baftjar Imeri

Memaliaj Gjolekë Guci Albert Malaj

Libohova Leonard Hide Adil Xhelili

Dropull Dhimitë Toli Thanas Maneka

Qarku Kukës

Kukës Safet Gjici Admir Sinamati

Tropojë Rexh Byberi Besnik Dushaj

Has Halit Mulaj Miftar Dauti

Qarku Vlorë

Vlorë Ermal Dredha Hysni Sharra

Selenicë Nertil Bellaj Leonard Rakipaj

Delvinë Besmir Veliu Ilir Mehmeti

Finiq Romeo Cakulli Leonidha Kristo

Himarë Jorgo Goro Fredi Beleri

Konispol Erges Dule Fatmir Shero

Sarandë Olti Caci Ardit Cikuli Skënder Muço

Qarku Fier

Fier Armando Subashi Evdar Kodheli Eriselda Zotaj Çelaj

Lushnje Eriselda Sefa Eduart Sharka

Mallakastër Qerim Ismaili Resmi Shanaj Agron Kapllanaj

Roskovec Majlinda Bufi Erdit Hazizaj

Patos Fatjon Duraj Sofije Alushaj Pranvera Rizai

Divjakë Josif Goreja Aurel Malko

