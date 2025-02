A do të krijojë një përçarje mes Trump dhe Musk kopertina e revistës Time?

Presidenti nuk dukej aspak i argëtuar. Të premten, gjatë takimit të tij të parë me kryeministrin japonez, një gazetar i bërtiti duke e pyetur nëse kishte ndonjë “reagim” për kopertinën e re të revistës Time. Gazetari i tha zotit Trump se kopertina paraqiste “Elon Musk të ulur pas tavolinës suaj Resolute.”

“Jo,” u përgjigj Trumpi prerazi, duke hedhur sytë nga dyshemeja. Sekondat në vijim u dukën si një përjetësi ndërsa përkthyesi ia përcolli bisedën në japonisht kryeministrit, Shigeru Ishiba.

Për t’u siguruar se asgjë nga ironia e momentit nuk humbi në përkthim, Trump priti që interpretimi të përfundonte dhe më pas shtoi me shaka: “A është ende Time në biznes? As që e dija.” Të gjithë rreth tij qeshën me sportivitet, megjithëse disi nervozë.

Është pak e besueshme që Trumpi të mos e dinte nëse Time ende ekzistonte. Vetëm dy muaj më parë, fytyra e tij kishte qenë në kopertinën e revistës, kur Time e shpalli “Personazhin e Vitit.” Për promovimin e numrit, Trump madje kishte rënë zilen në Bursën e New York-ut, përpara një versioni gjigant të kopertinës.

Është fakt i njohur se Trumpi ka një fiksim të vjetër me kopertinën e Time, një simbol i qëndrueshëm i viteve ’80, dekadë nga e cila rrjedhin shumica e referencave të tij kulturore edhe sot. Ai gjithmonë e ka parë këtë kopertinë si një shenjë statusi, deri në atë pikë sa ka krijuar versione të rreme ku paraqitej vetë.

Herën e fundit që ishte president, një kopertinë e Time në vitin 2017 me këshilltarin e tij Stephen K. Bannon në kulmin e ndikimit të tij—me titullin “Manipuluesi i Madh”—mendohet se e kishte irrituar Trumpin. Bannon u largua nga Shtëpia e Bardhë po atë vit.

Nuk dihet nëse revista ka ende të njëjtin ndikim te Trumpi si dikur. Por një gjë duket e sigurt: Elon Musk është përpjekur të mbajë marrëdhënie të mira me Trumpin. Të premten në mëngjes, vetëm disa orë pasi doli kopertina e re e Time, Musk postoi në rrjetin social që ai zotëron, duke shkruar: “E dua @realDonaldTrump aq sa një burrë heteroseksual mund të dojë një burrë tjetër.”