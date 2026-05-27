S&P 500 7,520 ▲0.02%
DOW 50,644 ▲0.36%
NASDAQ 26,675 ▲0.07%
NAFTA 89.41 ▼4.77%
ARI 4,489 ▼1.03%
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
BTC $74,590 ▼ -1.87% ETH $2,034 ▼ -2.09% XRP $1.3172 ▼ -1.27% SOL $82.7300 ▼ -1.42%
27 May 2026
Ekonomia

Standardet e BE, Zusi: Merr fund shitja e qumështit në shishe plastike por rritet çmimi

· 2 min lexim

I ftuar në “Now me Erla Mëhillin”, presidenti i Shoqatës së Eksportuesve Shqiptarë, Alban Zusi, foli për ndikimin që procesi i integrimit në Bashkimin Europian pritet të ketë te bizneset shqiptare, duke paralajmëruar se përshtatja me standardet europiane do të sjellë kosto të larta për prodhuesit vendas dhe konsumatorët.

Ai tha se shumë biznese mund të mos arrijnë të përballojnë standardet e reja të sigurisë ushqimore dhe investimet e kërkuara nga tregu europian. Duke u ndalur te sektori i qumështit dhe prodhuesit e vegjël ai u shpreh se praktika e tregtimit të qumështit në shishe plastike do të marrë fund megjithatë, sipas Zusit, kalimi drejt standardeve europiane rrezikon të sjellë rritje të ndjeshme të çmimeve për konsumatorët shqiptarë.

“Qumësht me shishe plastike nëpër rrugë nuk do të ketë më dhe kjo është një gjë e mrekullueshme. Por problemi tjetër është se shumë qytetarë mund të mos kenë mundësi ta blejnë më qumështin, sepse mund të shkojë 30-40% më shtrenjtë”, u shpreh ai.

Sipas Zusit, integrimi në Bashkimin Europian nuk duhet parë vetëm si proces politik, por si një transformim i thellë ekonomik dhe social që do të prekë çdo hallkë të tregut shqiptar.

“Integrimi në BE nuk është festë. Është drithërimë që do ta ndjejë e gjithë shoqëria shqiptare. Nëse mbyllen ato ndërmarrje, do të kemi njerëz që do të hiqen nga puna. Do të preken edhe fermerët që furnizojnë këto biznese dhe kostot e tyre do të rriten”, deklaroi ai.

“Qeveria duhet të kërkojë urgjentisht fonde që ky transformim të mos mbetet barrë vetëm për bizneset. Nuk mund t’i kërkosh një sektori që për 30 vite është lënë në rrëmujë, që nga sot nesër të bëjë standarde europiane me shpenzimet e veta”, u shpreh Zusi.

Ai paralajmëroi se bizneset do të përballen me kosto të reja mujore për investime në siguri ushqimore, ambiente frigoriferike dhe standarde mjedisore, ndërsa shtoi se pa mbështetje financiare rrezikohen jo vetëm sipërmarrjet, por edhe vendet e punës.

“Nuk është çështja se do të mbeten pa biznes 2 mijë biznesmenë. Problemi është se mund të mbeten pa punë 100 mijë njerëz”, përfundoi ai.

