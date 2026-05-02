☁️
Tiranë 19°C · Vranët 02 May 2026
S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 101.94 ▼2.98%
ARI 4,645 ▲0.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
₿ CRYPTO
BTC $78,144 ▲ +0.57% ETH $2,302 ▲ +0.25% XRP $1.3850 ▲ +0.26% SOL $83.8400 ▼ -0.5%
02 May 2026
Breaking
Eksperti paralajmëron: Pyjet e Shqipërisë kërkojnë ndërhyrje urgjente Shqipëria, në krye të destinacioneve të volitshme sipas BBC Travel Shkodër — Arrestohet 19-vjeçari pasi u kap me pistoletë, municion e thikë Tensionet në garën për kreun e PD-së: Berisha akuzon Salianjin, Salianji kundërpërgjigjet Regjistrimi i automjeteve tanimë me kushte të reja, MPB tregon detajet
Menu
Sporti

A është ai apo jo? Fotografia e Higuain “çmend” rrjetet sociale

· 2 min lexim

Një foto që supozohet se e paraqet Gonzalo Higuain në një dyqan artikujsh sportivë në Miami me një tifoz të ri është bërë virale në internet.

Ai mban veshur një fanellë të verdhë, sandale, një mjekër të dendur dhe flokë dukshëm më pak se kur shënonte gola në Serie A. Fotografia ka shkaktuar një debat në mediat sociale, me disa që bëjnë shaka për pamjen e argjentinasit si “turist i zakonshëm” dhe të tjerë që vënë në dyshim vërtetësinë e fotos, duke spekuluar se është krijuar duke përdorur inteligjencën artificiale.

Higuaín njoftoi tërheqjen e tij nga futbolli në fund të sezonit 2022 me Inter Miamin, pas një karriere 17-vjeçare dhe mbi 300 golave ​​për klubin dhe kombëtaren. Që atëherë, argjentinasi ka jetuar një jetë shumë më diskrete, larg vëmendjes dhe ekspozimit të përditshëm që shoqëron yjet e mëdhenj të futbollit.

Kjo nuk është hera e parë që ndryshimi i pamjes së sulmuesit argjentinas ka shkaktuar trazira në internet: në vitin 2021, gjatë kohës së tij tek Inter Miami, mjekra e tij e dendur dhe rënia e flokëve kishin gjeneruar komente, meme dhe shaka derisa imazhi i tij u bë viral.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

