A është ai apo jo? Fotografia e Higuain “çmend” rrjetet sociale
Një foto që supozohet se e paraqet Gonzalo Higuain në një dyqan artikujsh sportivë në Miami me një tifoz të ri është bërë virale në internet.
Ai mban veshur një fanellë të verdhë, sandale, një mjekër të dendur dhe flokë dukshëm më pak se kur shënonte gola në Serie A. Fotografia ka shkaktuar një debat në mediat sociale, me disa që bëjnë shaka për pamjen e argjentinasit si “turist i zakonshëm” dhe të tjerë që vënë në dyshim vërtetësinë e fotos, duke spekuluar se është krijuar duke përdorur inteligjencën artificiale.
Higuaín njoftoi tërheqjen e tij nga futbolli në fund të sezonit 2022 me Inter Miamin, pas një karriere 17-vjeçare dhe mbi 300 golave për klubin dhe kombëtaren. Që atëherë, argjentinasi ka jetuar një jetë shumë më diskrete, larg vëmendjes dhe ekspozimit të përditshëm që shoqëron yjet e mëdhenj të futbollit.
Kjo nuk është hera e parë që ndryshimi i pamjes së sulmuesit argjentinas ka shkaktuar trazira në internet: në vitin 2021, gjatë kohës së tij tek Inter Miami, mjekra e tij e dendur dhe rënia e flokëve kishin gjeneruar komente, meme dhe shaka derisa imazhi i tij u bë viral.
