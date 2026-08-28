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WWE

A po kthehet AJ Lee? Përditësime për Kairi Sane dhe Bayley

· 2 min lexim

Thashethemet e fundit nga prapavija tërheqin vëmendjen te divizioni femëror, me emrat AJ Lee, Kairi Sane dhe Bayley që janë në qendër të spekulimeve rreth planeve të ardhshme dhe mundësive për rikthime.

Sipas Bleacher Report, burime të kontaktuara nga Fightful Select vlerësojnë se AJ Lee nuk e ka përfunduar karrierën në ring: ajo luajti së fundi në WrestleMania 42, ku humbi titullin Women’s Intercontinental ndaj Becky Lynch, por burimet mendojnë se nuk ka zhvilluar ndeshjen e fundit. Anëtarë të stafit kreativ nuk dukeshin të informuar për një plan që do ta përfshinte atë në një angle me Paige dhe Bella Twins, veçanërisht pas lëndimit të Brie Bella; pas rikthimit të ngrohtë të tifozërisë dhe një ndeshjeje të veçantë me Bayley, Lee ka ende kundërshtarë të rinj të mundshëm brenda rosterit.

Për Kairi Sane, raporte nga Fightful Select njoftojnë se, deri më 21 gusht, ajo nuk ishte nën kontratë me ndonjë kompani dhe mbeten hapa për t’u marrë përpara çdo marrëveshjeje të re. Sane u shfaq së fundi në televizionin e WWE më 20 prill, në një tag team me Asuka që përfundoi me humbje ndaj Rhea Ripley dhe Iyo Sky, dhe u përfshi në prerjet e rosterit pranveror pavarësisht se ishte pjesë e një storyline me Asuka. Një rikthim i saj në AEW do të forconte divizionin femëror dhe do ta vendoste menjëherë në vëmendje, me një duel të mundshëm ndaj Thekla që do të kishte interes të madh.

Sipas Bleacher Report, sa i përket Bayley, raportimet e F4WOnline-së nga Dave Meltzer përmendin prezencën e saj prapa skenave në një shfaqje TNA dhe përmendjet e vazhdueshme të emrit të saj në televizionin e WWE, si dhe thirrjet dhe referencat e rivalëve të rinj si Lyra Valkyria, i japin arsye dyshimit se kompania do të linte pas një figurë kaq të njohur. Në çdo rast, roli dhe iniciativat e Bayley jashtë ringut, si Lodestone Wrestling, tregojnë se ndikimi i saj në zhvillimin e talenteve femërore mund të vazhdojë pavarësisht vendimit të ardhshëm për karrierën e saj.

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