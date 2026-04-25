Abakarov në kërkim të medaljes së artë për Shqipërinë, kualifikohet në finale
Zelimkhan Abakarov, mundësinë që përfaqëson Shqipërinë, ka siguruar një biletë për në finalen e stilit të lirë deri në 61 kilogramë, në Kampionatin Europian të Mundjes që mbahet në Tiranë. Abakarov eleminoi në gjysmëfinale mundësin nga Azerbajxhani, Nuraddin Novruzov. Të dielën, Abakarov do përballet me Uguev dhe synimi i vetëm mbetet medalja e artë. Kujtojmë […]
