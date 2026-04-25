Abdixhiku: LDK mund ta propozoj edhe Vjosa Osmanin për presidente
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka thënë sot se LDK mund ta propozojë Vjosa Osmanin për presidente.
Abdixhiku tha se i kanë 15 vota për propozimin e LDK-së.
Kryetari i LDK-së tha se nëse LVV dëshiron marrëveshje politike me LDK-në “atëherë munden me propozu emra, ku mundet me qenë edhe Vjosa Osmani”.
“Me sa kuptuam Kurti kërkon 90 vota, LDK 90 vota nuk mund t’i bëj, që i bie po kërkon bashkëpunim edhe me PDK-në… Por, nëse dëshiron marrëveshje politike me LDK-në atëherë LDK mund të propozoj emra. Ne s’kemi nevojë të propozojmë tre emra, por e propozojmë një dhe mundet me qenë edhe Vjosa Osmani. Po le të na tregoj ai a i ka 66 vota për këtë president”, tha Abdixhiku.
Tutje, Abdixhiku tha se Kurti njëherë duhet të vendosë se a dëshiron marrëveshje politike me LDK-në, apo i donë 90 vota.
“… 90 vota me neve nuk i ka…meqenëse nuk i ka po më duket manovër politike. Po le të merret vesh PDK-në, le të na tregon e më pas ne i përgjigjemi bashkë me 15 vota tona. Propozimi ynë ka qenë gjithmonë marrëveshje politike, po ku Lëvizjes Vetëvendosje nuk i takon presidenti”, ka thënë ndër të tjera, Abdixhiku.
Ai kritikoi qasjen që për çështje me kaq rëndësi si presidenti komunikohet përmes rrjeteve sociale. /Telegrafi/
