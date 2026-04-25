S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▼1.51%
ARI 4,741 ▲0.36%
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
BTC $77,664 ▼ -0.57% ETH $2,317 ▼ -0.02% XRP $1.4313 ▼ -0.33% SOL $86.6000 ▲ +0.65%
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013 EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
Abdixhiku: LDK mund ta propozoj edhe Vjosa Osmanin për presidente

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka thënë sot se LDK mund ta propozojë Vjosa Osmanin për presidente.

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka thënë sot se LDK mund ta propozojë Vjosa Osmanin për presidente.

Abdixhiku tha se i kanë 15 vota për propozimin e LDK-së.

Kryetari i LDK-së tha se nëse LVV dëshiron marrëveshje politike me LDK-në “atëherë munden me propozu emra, ku mundet me qenë edhe Vjosa Osmani”.

“Me sa kuptuam Kurti kërkon 90 vota, LDK 90 vota nuk mund t’i bëj, që i bie po kërkon bashkëpunim edhe me PDK-në… Por, nëse dëshiron marrëveshje politike me LDK-në atëherë LDK mund të propozoj emra. Ne s’kemi nevojë të propozojmë tre emra, por e propozojmë një dhe mundet me qenë edhe Vjosa Osmani. Po le të na tregoj ai a i ka 66 vota për këtë president”, tha Abdixhiku.

Tutje, Abdixhiku tha se Kurti njëherë duhet të vendosë se a dëshiron marrëveshje politike me LDK-në, apo i donë 90 vota.

“… 90 vota me neve nuk i ka…meqenëse nuk i ka po më duket manovër politike. Po le të merret vesh PDK-në, le të na tregon e më pas ne i përgjigjemi bashkë me 15 vota tona. Propozimi ynë ka qenë gjithmonë marrëveshje politike, po ku Lëvizjes Vetëvendosje nuk i takon presidenti”, ka thënë ndër të tjera, Abdixhiku.

Ai kritikoi qasjen që për çështje me kaq rëndësi si presidenti komunikohet përmes rrjeteve sociale. /Telegrafi/

Lexo Gjithashtu