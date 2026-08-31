Abissnet Superiore: Egnatia dhe Dinamo mbyllin sot javën e dytë me 2 sfida delikate
Dy skuadrat e impenjuara në Europë mesjavën që shkoi luajnë ndeshjet e radhës në kampionat, kampionët kundër Vorës dhe blutë kundër Skënderbeut.
Java e dytë e Abissnet Superiore, që transmetohet në RTSH, mbyllet sot me dy sfidat Vora-Egnatia dhe Skënderbeu-Dinamo. Dy sfida delikate në transfertë për dy skuadrat pretendente, edhe pse ndeshja e kryeqytetasve me korçarët do të zhvillohet në stadiumin “Elbasan Arena”.
Egnatia kampione në fuqi, pasi ka mësuar edhe kundërshtarët e ndeshjeve të Conference League, ku shkon për herë të parë në histori, duhet të riambientohet shpejt me kampionatin. Me statusin e një ekipi të madh tashmë, rrogozhinasit mund të mposhtin çdo kundërshtar dhe në çdo fushë, por Vora parashikohet të jetë një “kockë e fortë”. Javën e parë bëri surprizën, duke mundur Dinamon.
Skuadra e Dajës, pas eliminimit në Europë, duhet medoemos të marrë fitoren e parë në kampionat dhe shanset i ka të mëdha ndaj Skënderbeut. Në kalendar është një ndeshje transferte për kryeqytetasit, por do të luhet në Elbasan pas marrëveshjes mes klubeve dhe FSHF-së, sepse stadiumi i Skënderbeut nuk është gati.
Korçarët kanë federuar lojtarë të rinj, pasi e kanë zhbllokuar merkaton, megjithatë përballë Dinamos, me një ritëm goxha të lartë në ndeshjet europiane, do ta kenë shumë të vështirë. Fitorja është detyrim për blutë në ndeshjen e sotme, që starton në orën 21:00. Vora-Egnatia nis në orën 16:00.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.