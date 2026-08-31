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Sporti

Manovrat e Juventusit/ Pas dështimit me Kessie vjen Sarr nga Tottenham, ofertë për Zirkzee

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Mesfushori senegalez vjen në Torino në huazim me detyrim blerje për 26 milionë euro në rast kualifikimi në Champions. Pritet edhe sulmuesi i Manchester United.

Pas “Jo”-së së Frank Kessie, i kthyer zyrtarisht tek Atalanta, Juventusi ka kaluar te pista Pape Sarr. Klubi bardhezi nuk ka humbur kohë dhe ka mbyllur marrëveshjen për mesfusorin e ri. Ka një akord me Tottenham për senegalezin e vitlindjes 2002, i rritur në Francë te Metz, kurse 4 sezonet e fundit ka luajtur me Spurs. Juventusi ka fituar konkurrencën me Monaco dhe Beshiktash, pasi vetë lojtari donte të transferohej në Torino.

Sarr do të kalojë te Juventusi në huazim për 2 milionë euro, me detyrim blerje për 26 milionë, në rast kualifikimi në Champions. Paga e lojtarit do të paguhet nga klubi italian. Sarr mbulon të gjitha rolet në mesfushë dhe të aftësi të mira depërtimi. Sezonin e kaluar luajti 26 ndeshje në Premier League, 13 prej tyre titullar, me 2 gola dhe 4 asiste.

Juventusi ndërkohë po këmbëngul për ta marrë sulmuesin Joshua Zirkzee. Klubi torinez ofron 3 milionë euro për huazimin nga Manchester United dhe 30 milionë për blerjen më pas nga klubi anglez. Për të mbyllur këtë operacion qdo të ndihmonte shumë kalimi i David tek Atletico Madrid.

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