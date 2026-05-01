🌤️
Tiranë 19°C · Kryesisht kthjellët 01 May 2026
S&P 500 7,209 ▲1.02%
DOW 49,652 ▲1.62%
NASDAQ 24,892 ▲0.89%
NAFTA 105.06 ▼0.01%
ARI 4,580 ▼1.08%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944
₿ CRYPTO
BTC $77,307 ▲ +1.65% ETH $2,283 ▲ +0.88% XRP $1.3768 ▲ +0.44% SOL $83.9600 ▲ +1.14%
01 May 2026
Breaking
Arrestohen dy të rinj në Fier, sekuestrohen qindra doza kokaine dhe kanabisi Banorët e Pobregut kundërshtojnë landfillin, autoritetet premtojnë ndërtime sipas standardeve të BE-së Transporti publik në Shkup me orar javor gjatë fundjavës së 1 Majit Siljanovska-Davkova: Le të ndërtojmë një shoqëri në të cilën puna vlerësohet ​Inspektimet në ndërtimtari, për dy ditë në 14 raste u ndaluan punimet
Menu
Sporti

Abissnet Superiore: U shpall trajneri i muajit prill, Shehi: Çmim simbolik, meritë kanë lojtarët!

· 2 min lexim

Edhe prej pak javësh në dreftimin e Tiranës për Orges Shehin ka ardhur vlerësimi i parë. Trajneri është përzgjedhur si më i mirë i muajit prill në “Abissnet Superiore” nga Drejtoria Teknike e FSHF.

Trajneri bardheblu është vlerësuar për punën e bërë këtë muaj me klubin e tij, me të cilin është në një mision delikat pasi po lufton për të evituar rënien në Kategorinë e Parë.

“Çdo vlerësim të bën të ndihesh krenar dhe ky çmim është për punën e të gjithë muajit dhe, pavarësisht se e marr unë, i takon djemve që derdhin djersën në fushë dhe kanë bërë maksimumin e tyre që unë të marr këtë çmim individual, por merita është e tyre.

Unë mendoj që ky është një çmim simbolik, nuk është se na jep një motivim më të madh. Nuk është hera e parë që çdo trajner merr, pas një muaji, çmim edhe për shkak të rezultateve, por e rëndësishme është që të vazhdojmë këtë rrugë që kemi nisur, aq më tepër në këtë fazë delikate të sezonit dhe shpresoj të marrim më të mirën”, tha trajneri i Tiranës.

Shehi regjistroi një muaj pozitiv në drejtimin e skuadrës, duke arritur dy fitore të rëndësishme ndaj Egnatias dhe Partizanit, si edhe dy barazime përballë Flamurtarit dhe Dinamo City, pa pësuar asnjë humbje.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu