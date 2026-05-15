Administrata Tatimore njofton fshirjen e gjobave për bizneset para vitit 2014
Administrata tatimore dhe ajo doganore brenda duhet të fshijnë nga bilancet e tyre çdo borxh që kanë bizneset, të cilat janë krijuar përpara 31 dhjetorit të vitit 2014.
Drejtoria e Tatimeve njofton bizneset që kanë detyrime të papaguara nga 2015-2024-ën se do mund të paguajnë këstet nga data 10 qershor.
Sipas njoftimit zyrtar, brenda 20 ditëve nga hyrja në fuqi e udhëzimit do të përpilohet lista e plotë e subjekteve që përfitojnë nga fshirja e detyrimeve tatimore, si dhe e atyre që nuk përfitojnë. Tatimpaguesit do të njoftohen në mënyrë elektronike përmes sistemit “e-Filing”.
Pas përfundimit të këtij procesi, Administrata Tatimore do të vijojë me kompensimin automatik të tepricave kreditore të TVSH-së apo tatimeve të tjera kundrejt detyrimeve ekzistuese të subjekteve.
Kategoritë e detyrimeve që përfitojnë nga fshirja/shuarja
1-Detyrimet tatimore deri më 31 dhjetor 2014
Fshihen plotësisht detyrimet tatimore të papaguara që i përkasin periudhave tatimore deri më 31.12.2014, përfshirë gjobat dhe kamatëvonesat. Për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nuk falet detyrimi principal.
-Detyrimet tatimore për periudhën 1 janar 2015 – 31 dhjetor 2019
*Shuhet 50% e detyrimit principal, nëse 50% e mbetur paguhet njëherësh nga 10.06.2026 deri më 30.06.2026;
*Shuhet 25% e detyrimit principal, nëse 75% e mbetur paguhet nga 10.06.2026 deri më 31.12.2026.Në të dy rastet, gjobat dhe kamatëvonesat fshihen plotësisht.
Në të dy rastet, gjobat dhe kamatëvonesat fshihen plotësisht.
-Detyrimet tatimore për periudhën 1 janar 2020 – 31 dhjetor 2024
Fshihen gjobat dhe kamatëvonesat me kusht që tatimi për periudhën përkatëse të paguhet i plotë (100% e principalit) nga data 10.06.2026 deri më 31.12.2026.
Përfitime të tjera të parashikuara nga ligji
Sipas ligjit nr. 86/2025:
-Fshihen detyrimet për subjektet e çregjistruara në QKB ose me vendim gjykate deri më 31.12.2024, pervec kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore;
-Fshihen gjobat për mosdeklarim ose deklarim të vonuar të deklaratave që i përkasin periudhave deri në 31.12.2024, me kusht që deklaratat e padorëzuara të dorëzohen deri më 30.06.2026;
-Fshihen gjobat për dorëzim të vonuar të pasqyrave financiare dhe vendimit për destinimin e rezultatit, të llogaritura deri më 31.12.2024;
-Fshihen gjobat dhe interesat e krijuara nga ndryshimet e listëpagesave si pasojë e akteve ligjore/nënligjore me efekt prapaveprues ose vendimeve gjyqësore të formës së prerë.
-Fshihen gjobat administrative për periudhat deri më 31.12.2024.
Subjektet që nuk përfitojnë
Nuk përfitojnë nga fshirja/shuarja e detyrimeve subjektet që:
-Janë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra penale në fushën tatimore dhe/ose doganore;
-Janë në proces gjyqësor ose hetimi për vepra penale tatimore dhe/ose doganore gjatë periudhës së zbatimit të ligjit;
-Kanë vendim gjyqësor të formës së prerë në favor të Administratës Tatimore apo Doganore për detyrimet objekt përfitimi.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.