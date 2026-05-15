Ekonomia

Administrata Tatimore njofton fshirjen e gjobave për bizneset para vitit 2014

Administrata tatimore dhe ajo doganore brenda duhet të fshijnë nga bilancet e tyre çdo borxh që kanë bizneset, të cilat janë krijuar përpara 31 dhjetorit të vitit 2014.

Drejtoria e Tatimeve njofton bizneset që kanë detyrime të papaguara nga 2015-2024-ën se do mund të paguajnë këstet nga data 10 qershor.

Sipas njoftimit zyrtar, brenda 20 ditëve nga hyrja në fuqi e udhëzimit do të përpilohet lista e plotë e subjekteve që përfitojnë nga fshirja e detyrimeve tatimore, si dhe e atyre që nuk përfitojnë. Tatimpaguesit do të njoftohen në mënyrë elektronike përmes sistemit “e-Filing”.

Pas përfundimit të këtij procesi, Administrata Tatimore do të vijojë me kompensimin automatik të tepricave kreditore të TVSH-së apo tatimeve të tjera kundrejt detyrimeve ekzistuese të subjekteve.

Kategoritë e detyrimeve që përfitojnë nga fshirja/shuarja

1-Detyrimet tatimore deri më 31 dhjetor 2014

Fshihen plotësisht detyrimet tatimore të papaguara që i përkasin periudhave tatimore deri më 31.12.2014, përfshirë gjobat dhe kamatëvonesat. Për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nuk falet detyrimi principal.

-Detyrimet tatimore për periudhën 1 janar 2015 – 31 dhjetor 2019

*Shuhet 50% e detyrimit principal, nëse 50% e mbetur paguhet njëherësh nga 10.06.2026 deri më 30.06.2026;

*Shuhet 25% e detyrimit principal, nëse 75% e mbetur paguhet nga 10.06.2026 deri më 31.12.2026.

-Detyrimet tatimore për periudhën 1 janar 2020 – 31 dhjetor 2024

Fshihen gjobat dhe kamatëvonesat me kusht që tatimi për periudhën përkatëse të paguhet i plotë (100% e principalit) nga data 10.06.2026 deri më 31.12.2026.

Përfitime të tjera të parashikuara nga ligji

Sipas ligjit nr. 86/2025:

-Fshihen detyrimet për subjektet e çregjistruara në QKB ose me vendim gjykate deri më 31.12.2024, pervec kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore;

-Fshihen gjobat për mosdeklarim ose deklarim të vonuar të deklaratave që i përkasin periudhave deri në 31.12.2024, me kusht që deklaratat e padorëzuara të dorëzohen deri më 30.06.2026;

-Fshihen gjobat për dorëzim të vonuar të pasqyrave financiare dhe vendimit për destinimin e rezultatit, të llogaritura deri më 31.12.2024;

-Fshihen gjobat dhe interesat e krijuara nga ndryshimet e listëpagesave si pasojë e akteve ligjore/nënligjore me efekt prapaveprues ose vendimeve gjyqësore të formës së prerë.

-Fshihen gjobat administrative për periudhat deri më 31.12.2024.

Subjektet që nuk përfitojnë

Nuk përfitojnë nga fshirja/shuarja e detyrimeve subjektet që:

-Janë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra penale në fushën tatimore dhe/ose doganore;

-Janë në proces gjyqësor ose hetimi për vepra penale tatimore dhe/ose doganore gjatë periudhës së zbatimit të ligjit;

-Kanë vendim gjyqësor të formës së prerë në favor të Administratës Tatimore apo Doganore për detyrimet objekt përfitimi.

Lexo Gjithashtu