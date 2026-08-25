AEW All In 2026: Kthimi i Britt Baker, debutimi i New Day dhe surprizat e tjera të mundshme
All In është kthyer në ngjarjen qendrore të AEW që nga themelimi i saj në 2023, dhe edicioni i këtij viti vjen me një kartë të pasur me përballje të rëndësishme që mund të shfaqin edhe momente të papritura. Në program janë ndeshja kryesore mes Kenny Omega dhe Will Ospreay, përballja për titullin e botës në konkurrencën e grave mes Willow Nightingale dhe Mercedes Moné, si dhe një përballje për titullin e triove dhe sfida e titullit TNT mes Kevin Knight dhe Darby Allin.
Siç raporton Bleacher Report, disa skenarë surprizë që mund të shfaqen në All In përfshijnë rikthimin e Britt Baker në Gauntlet-in e grave të Casino-s, një ribashkim të mundshëm të ish-anëtarëve të New Day me Swerve Strickland për titullin e triove, si dhe debutime të mundshme të emrave si Sheamus dhe Ilja Dragunov në Casino Gauntlet të meshkujve. Artikulli thekson gjithashtu mundësinë që Kevin Knight të përjetojë një ndryshim të mëtejshëm karriere pas ndeshjes së tij të rëndësishme, si dhe rastin e një surprize ku Nigel McGuinness mund të tronditë pritshmëritë duke përfituar titullin Continental.
Britt Baker është përmendur si kandidatja më e dukshme për një rikthim të papritur: ajo luajti për herë të fundit në AEW në All In dy vjet më parë kundër Mercedes Moné për titullin TBS dhe u tërhoq nga programi në nëntor 2024. Një paraqitje e saj në garën e Casino-s do t’i jepte rrugë një rivaliteti të ri ose një shansi për një rikthim gradual në skenë, pa nevojën që të fitojë domosdoshmërisht menjëherë.
Skemat për titujt e kontinentalit dhe triove mbeten të hapura dhe mund të sjellin rezultate të papritura: një fitore e Nigel McGuinness ndaj një kampioni si Jon Moxley do të ishte një tjetër moment historik në Wembley, ndërsa një grup si Swerve Strickland me New Day mund të ndryshojë peizazhin e divizionit të triove menjëherë pasi të debutojnë. Për më tepër, përballja Nightingale–Moné paraqitet si një test i vështirë për kampionen aktuale, dhe një mbajtje e titullit nga Nightingale do të konsolidojë statusin e saj si kampione në AEW.
Këto janë disa nga skenarët që mund të bëjnë All In 2026 një ngjarje me momente të papritura dhe kthesa të forta në historinë e promotimit; Bleacher Report përmend se, përveç ndeshjeve të konfirmuara, sërish priten rikthime dhe debutime që mund t’i ndryshojnë planet ditën e ngjarjes.
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