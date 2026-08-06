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06 Aug 2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 06.8.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 06.8.2026

ASIZI (Itali) – Vizitë e papa Leones XIV.

PRISHTINË (Kosovë) – Parlamenti i Kosovës pritet të mbajë seancën e parë.

PARIS (Francë) – Konferencë për shtyp në Observatorin e Parisit përpara eklipsit të 12 gushtit.

SUVA (Fixhi) – Takimi i Ministrave të Jashtëm të Forumit të Ishujve të Paqësorit

KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Brifing i Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi misionin e OKB-së në Sudanin e Jugut.

MYNIH (Gjermani) – Pritet vendimi në gjyqin e afganit Farhad N., i akuzuar për kryerjen e një sulmi me makinë që plagosi 30 persona.

KUETO (Ekuador) – Vizitë zyrtare e presidentit argjentinas, Javier Milei.

OSLO (Norvegji) – Takim i Federatës Norvegjeze të Futbollit për të diskutuar, ndër të tjera, hapat e mëtejshëm në rastin Balogun./  a.jor.

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