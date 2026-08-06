AGJENDA NDËRKOMBËTARE 06.8.2026
ASIZI (Itali) – Vizitë e papa Leones XIV.
PRISHTINË (Kosovë) – Parlamenti i Kosovës pritet të mbajë seancën e parë.
PARIS (Francë) – Konferencë për shtyp në Observatorin e Parisit përpara eklipsit të 12 gushtit.
SUVA (Fixhi) – Takimi i Ministrave të Jashtëm të Forumit të Ishujve të Paqësorit
KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Brifing i Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi misionin e OKB-së në Sudanin e Jugut.
MYNIH (Gjermani) – Pritet vendimi në gjyqin e afganit Farhad N., i akuzuar për kryerjen e një sulmi me makinë që plagosi 30 persona.
KUETO (Ekuador) – Vizitë zyrtare e presidentit argjentinas, Javier Milei.
OSLO (Norvegji) – Takim i Federatës Norvegjeze të Futbollit për të diskutuar, ndër të tjera, hapat e mëtejshëm në rastin Balogun./ a.jor.
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