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18 Aug 2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 18.8.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 18.8.2026

OAKLAND (Shtetet e Bashkuara) – Varësia nga mediat sociale: Argumentet hapëse në gjyqin e Meta-s, i paditur nga rreth 30 shtete amerikane.

KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Mbledhje e Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi Libinë.

MOSKË (Rusi) – Putin pret udhëheqësen birmaneze Min Aung Hlaing.

GJENEVË (Zvicër) – Mbledhje e komitetit të emergjencës së OBSH-së mbi shpërthimin e Ebolës në RDK për të shqyrtuar situatën.

SHTUTTGART (Gjermani) – Gjyqi i dy ukrainasve të akuzuar për përpjekje për të dërguar pako shpërthyese në Ukrainë me urdhër të shërbimeve sekrete ruse.

HECKLINGEN (Gjermani) – Përurimi i një qendre të re kushtuar sigurisë së dronëve.

TEGUCIGALPA (Honduras) – Seanca e parë dëgjimore në gjyqin e ish-presidentit Juan Orlando Hernández, për korrupsion të dyshuar.

SAN ISIDRO (Argjentinë) – Seancë dëgjimore në gjyqin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor të përfshirë në vdekjen e Diego Maradonës./ a.jor.

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