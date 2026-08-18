AGJENDA NDËRKOMBËTARE 18.8.2026
OAKLAND (Shtetet e Bashkuara) – Varësia nga mediat sociale: Argumentet hapëse në gjyqin e Meta-s, i paditur nga rreth 30 shtete amerikane.
KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Mbledhje e Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi Libinë.
MOSKË (Rusi) – Putin pret udhëheqësen birmaneze Min Aung Hlaing.
GJENEVË (Zvicër) – Mbledhje e komitetit të emergjencës së OBSH-së mbi shpërthimin e Ebolës në RDK për të shqyrtuar situatën.
SHTUTTGART (Gjermani) – Gjyqi i dy ukrainasve të akuzuar për përpjekje për të dërguar pako shpërthyese në Ukrainë me urdhër të shërbimeve sekrete ruse.
HECKLINGEN (Gjermani) – Përurimi i një qendre të re kushtuar sigurisë së dronëve.
TEGUCIGALPA (Honduras) – Seanca e parë dëgjimore në gjyqin e ish-presidentit Juan Orlando Hernández, për korrupsion të dyshuar.
SAN ISIDRO (Argjentinë) – Seancë dëgjimore në gjyqin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor të përfshirë në vdekjen e Diego Maradonës./ a.jor.
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