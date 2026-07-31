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31 Jul 2026
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Të shtunën i jepet lamtumira e fundit Lisa Milicaj Bajraktarit, bashkëshortes së veprimtarit shqiptaro-amerikan AGJENDA NDËRKOMBËTARE 31.7.2026 “Ndryshon harta, por jo modeli i qeverisjes”: Drafti i PS pritet me kritika GAZA – Hamasi konfirmon marrëveshjen me Izraelin për fazën e dytë të armëpushimit FOKUS – Nivelet e ulëta të Danubit shkaktojnë probleme energjetike në Evropën Qendrore
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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 31.7.2026

https://omg10.com/4/11463930
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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 31.7.2026

PRISHTINË (Kosovë) – Seancë paraprake dëgjimore në rastin e masakrës së Reçakut.

ROMË (Itali) – Punëtorët e shpërndarjes së biçikletave në grevë kundër blerjeve gjatë valës së të nxehtit.

FRANKFURT (Gjermani) – BQE – Rezultatet e testit të stresit gjeopolitik të bankave të mëdha evropiane.

BRUKSEL (Belgjikë) – Shifrat e inflacionit të Eurozonës për korrikun.

KASABLANKA (Marok) – Seancë e re dëgjimore në gjyqin e reperit maroken “Mehdi Black Wind”.

HARARE (Zimbabve) – Thirrje për një grevë të përgjithshme kombëtare dhe protesta kundër zgjatja e mandatit presidencial dhe ndryshime të tjera kushtetuese

BUENOS AIRES (Argjentinë) – Vizita e presidentit të Koresë së Jugut Lee Jae-myung.

PARIS (Francë) – Kampionati Evropian i Notit 2026./ a.jor.

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