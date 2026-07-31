AGJENDA NDËRKOMBËTARE 31.7.2026
PRISHTINË (Kosovë) – Seancë paraprake dëgjimore në rastin e masakrës së Reçakut.
ROMË (Itali) – Punëtorët e shpërndarjes së biçikletave në grevë kundër blerjeve gjatë valës së të nxehtit.
FRANKFURT (Gjermani) – BQE – Rezultatet e testit të stresit gjeopolitik të bankave të mëdha evropiane.
BRUKSEL (Belgjikë) – Shifrat e inflacionit të Eurozonës për korrikun.
KASABLANKA (Marok) – Seancë e re dëgjimore në gjyqin e reperit maroken “Mehdi Black Wind”.
HARARE (Zimbabve) – Thirrje për një grevë të përgjithshme kombëtare dhe protesta kundër zgjatja e mandatit presidencial dhe ndryshime të tjera kushtetuese
BUENOS AIRES (Argjentinë) – Vizita e presidentit të Koresë së Jugut Lee Jae-myung.
PARIS (Francë) – Kampionati Evropian i Notit 2026./ a.jor.
Tema: kryesore
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