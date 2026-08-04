Agjenti i FBI-së akuzohet për vjedhje të 925 mijë dollarëve
Një ish-agjent i kundërzbulimit të FBI-së është akuzuar për vjedhjen e rreth 925 mijë dollarëve në kriptomonedha nga portofole dixhitale që, sipas hetimeve, ishin të lidhura me Rusinë.
Sipas autoriteteve, Patrick Yarock siguroi qasje në asetet dixhitale gjatë një hetimi zyrtar dhe dyshohet se i transferoi fondet në llogari nën kontrollin e tij.
Hetuesit zbuluan në telefonin e tij biseda me ChatGPT, ku ai kërkonte informacion se si të investonte rreth 1 milion dollarë dhe si t’i transferonte paratë në Evropë. Në biseda ai shfaqte interes për t’u zhvendosur në Portugali, ku planifikonte të dilte në pension në moshë të re, të blinte tokë dhe të merrej me prodhimin e verës.
Megjithatë, autoritetet e zbuluan skemën përpara se plani të realizohej. Sipas dokumenteve të çështjes, Yarock pranoi veprimet e tij, u tha kolegëve se kishte gabuar dhe më pas u pushua nga detyra dhe u arrestua.
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