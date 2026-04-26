Aksident fatal në Tiranë, humb jetën shoferi 42-vjeçar nga përplasja e dy automjeteve
Një aksident i rëndë rrugor ka noddhur ditën e sotme, konkretisht tek Ura e Çerkezës, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën. Pë pasojë, shoferi Qazim Tota rreth 42 vjeç ka humbur jetën.
Njoftimi i plotë i policisë:
Rreth orës 16:45, tek Ura e Çerkezës, automjeti me drejtues shtetasen A. P., është përplasur me automjetin me drejtues Q. T., rreth 42 vjeç.
Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën shtetasi Q. T, ndersa drejtuesja shtetasja A. P është shoqëruar në Komisariat, për veprime të metejshme.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
