Burrë e grua u vranë në atentat, detaje të reja, ishin prindër të katër fëmijëve, bashkëshorti i dyshuar më parë për vrasje
Detaje të reja janë zbardhur nga atentati me armë në Lezhë, teksa bëhet me dije se çifti i bashkëshortëve Mujeci që mbetën vikitma, ishin prindër të katër
Detaje të reja janë zbardhur nga atentati me armë në Lezhë, teksa bëhet me dije se çifti i bashkëshortëve Mujeci që mbetën vikitma, ishin prindër të katër fëmijëve të mitur. Të dy ata merreshin me bujqësi dhe blegtori në zonë.
Ndërkaq, mësohet se Kreshnik Mujeci ishte një i dyshuar për një vrasje të mëparshme, por Gjykata e Shkodrës e la të lirë.
Atentati ndodhi këtë të dielë në fshatin Balldre të Lezhës. Kreshnik dhe Gentiana Mujeci u vranë në mjetin tip “Audi” me të cilin udhëtonin.
Për këtë ngjarje ka folur dhe Arben Nasufi, kreu i Policisë Lezhë ku theksoi se makina u godit me breshëri plumbash ndërsa ishte në lëvizje.
“Është konstatuar që mjeti është goditur me breshëri në lëvizje. Mjekët kanë konfirmuar për dy humbje jetësh, një burrë dhe një grua. Lajmi është shumë i rëndë. Po punojmë intensivisht për kapjen e autorëve”, u shpreh Arben Nasufi, Drejtor i Drejtorisë së Policisë Vendore Lezhë.
Kreu i policisë tha se ende nuk ka të dhëna zyrtare për motivet e ngjarjes.
“Lajmi është shumë i rëndë. Nën drejtimin e prokurorit është ngritur grupi hetimor, janë marrë të gjitha masat, po kryhen të gjitha veprimet operative policore në terren edhe në bashkëpunim me qarqet e tjera. Po punojmë intensivisht, po fiksojmë çdo provë në vendngjarje me qëllim hetimin e plotë, zbardhjen e gjithë dinamikës dhe zbulimin e autorëve dhe vënien para përgjegjësisë të tyre. Do kemi një deklaratë nëpërmjet zëdhënësit të mediave për të marrë një material zyrtar dhe të plotë. Jemi duke kryer veprime, kështu që unë ju falënderoj që e morët këtë prononcim dhe do desha që ne të vazhdojmë me detyrat dhe funksionet e hetimit drejt zbardhjes të kësaj ngjarjeje të rëndë!“, tha kreu i policisë së Lezhës.
