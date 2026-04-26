Atentati në Lezhë, zbulohet identiteti i viktimave
Lidhur me vrasjen e ndodhur në fshatin Balldre të Lezhës, burime bëjnë me dije se viktimat janë Kreshnik Mujeci dhe Gentiana Mujeci. Ende nuk janë bërë të
Lidhur me vrasjen e ndodhur në fshatin Balldre të Lezhës, burime bëjnë me dije se viktimat janë Kreshnik Mujeci dhe Gentiana Mujeci.
Ende nuk janë bërë të ditura motivet e ngjarjes, ndërkohë policia ndodhet në vendngjarje. Dy viktimat e ditës së sotme u gjetën brenda një automjeti tip “Audi”.
Sipas deklaratë së kreut të policisë së Lezhës, Arben Nasufim akina u godit me breshëri plumbash ndërsa ishte në lëvizje.
“Është konstatuar që mjeti është goditur me breshëri në lëvizje. Mjekët kanë konfirmuar për dy humbje jetësh, një burrë dhe një grua. Lajmi është shumë i rëndë. Po punojmë intensivisht për kapjen e autorëve”, u shpreh Arben Nasufi, Drejtor i Drejtorisë së Policisë Vendore Lezhë.
Kreu i policisë tha se ende nuk ka të dhëna zyrtare për motivet e ngjarjes.
“Lajmi është shumë i rëndë. Nën drejtimin e prokurorit është ngritur grupi hetimor, janë marrë të gjitha masat, po kryhen të gjitha veprimet operative policore në terren edhe në bashkëpunim me qarqet e tjera. Po punojmë intensivisht, po fiksojmë çdo provë në vendngjarje me qëllim hetimin e plotë, zbardhjen e gjithë dinamikës dhe zbulimin e autorëve dhe vënien para përgjegjësisë të tyre. Do kemi një deklaratë nëpërmjet zëdhënësit të mediave për të marrë një material zyrtar dhe të plotë. Jemi duke kryer veprime, kështu që unë ju falënderoj që e morët këtë prononcim dhe do desha që ne të vazhdojmë me detyrat dhe funksionet e hetimit drejt zbardhjes të kësaj ngjarjeje të rëndë!“, tha kreu i policisë së Lezhës.
