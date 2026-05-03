Aksident i rëndë në Kepin e Rodonit, turisti rrëzohet me motorr dhe humb jetën
Një ngjarje tragjike është shënuar pasditen e sotme në Kepin e Rodonit, në Durrës, ku një turist i huaj ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti.
Sipas informacioneve paraprake, 47-vjeçari ishte duke eksploruar zonën me një motor me katër rrota, kur është rrëzuar për shkak të terrenit të vështirë.
Rrethanat e plota të ngjarjes mbeten ende të paqarta, ndërsa autoritetet pritet të vijojnë hetimet për të zbardhur detajet e aksidentit.
Njoftimi policor:
Rreth orës 16:45, në vendin e quajtur “Kepi i Rodonit”, në një terren me shkurre, shtetasi A. K., rreth 52 vjeç, banues në Tiranë, duke drejtuar një motomjet (me 4 goma), dyshohet se ka humbur kontrollin, si pasojë e terrenit, dhe është rrëzuar.
Si pasojë, 52-vjeçari ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Në motomjet ndodhej edhe bashkëshortja e tij, shtetasja E. K., 44 vjeçe, e cila është lënduar lehtë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.
