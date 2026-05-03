S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 101.94 ▼2.98%
ARI 4,645 ▲0.32%
EUR/USD 1.1726 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9174 EUR/ALL 95.8769 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4902 EUR/TRY 52.9368 EUR/JPY 184.29 EUR/CAD 1.5941
BTC $78,746 ▲ +0.38% ETH $2,332 ▲ +0.92% XRP $1.3950 ▲ +0.13% SOL $84.3000 ▲ +0.11%
​“Vrasje makabre e burrit”, rrëfehet mes lotësh e mbijetuara e masakrës së Bukoshit Aksident i rëndë në Kepin e Rodonit, turisti rrëzohet me motorr dhe humb jetën Detaje nga aksidenti në Durrës, i mituri humbi jetën pranë dyqanit të familjes, autori i njohur si problematik Kryetarja e AMA: Media të mbrojë dinjitetin në raportimet për ngjarje tragjike! Rama reagon për aksidentin e rëndë në Durrës: Humbja e dy fëmijëve tragjike, Zoti u dhëntë forcë prindërve
Kronika

Kryetarja e AMA: Media të mbrojë dinjitetin në raportimet për ngjarje tragjike!

· 2 min lexim

Kryetarja e Autoritetit të Mediave Audiovizive, Armela Krasniqi, ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social Instagram, duke u bërë thirrje gazetarëve dhe drejtuesve të mediave që të tregojnë më shumë kujdes në raportimin e ngjarjeve tragjike.

Reagimi përkon me ngjarje tragjike të ndodhur sot në Durrës ku dy të mitur u përplasën për vdekje nga një automjet dhe një tjetër mbeti i plagosur rëndë.

Në mesazhin e saj, Krasniqi kritikoi mënyrën se si trajtohen disa ngjarje të rënda në media.

Postimi i plotë:

“Thirrje për gazetarët dhe drejtuesit e mediave!

Mjaft! Kjo që po ndodh nuk është gazetari – është abuzim me dhimbjen njerëzore. Nuk është informim kur dhuna, tragjedia dhe fatkeqësia kthehen në uri për klikime.

Të “vrasësh” dhe rivrasësh, të ekspozosh plagë të hapura dhe të ushqesh publikun me ulërima dhimbjeje dhe tronditjen njerëzore, është shkelje e rëndë e etikës dhe e çdo standardi.

Gazetarë dhe drejtues të mediave mbani përgjegjësi! Ju nuk jeni vetëm transmetues lajmesh – jeni formësues të ndërgjegjes publike. Çdo fjalë e papërgjegjshme lëndon, çdo titull i tepruar dëmton, çdo kufi i kaluar rrënon besimin te Ju!

Respektoni dinjitetin! Mbroni viktimat. Ndani informacion, jo traumë.

Nëse gazetaria humbet njerëzoren, ajo humbet gjithçka”, shkruan Kryetarja e AMA.

