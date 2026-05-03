Kryetarja e AMA: Media të mbrojë dinjitetin në raportimet për ngjarje tragjike!
Kryetarja e Autoritetit të Mediave Audiovizive, Armela Krasniqi, ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social Instagram, duke u bërë thirrje gazetarëve
Kryetarja e Autoritetit të Mediave Audiovizive, Armela Krasniqi, ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social Instagram, duke u bërë thirrje gazetarëve dhe drejtuesve të mediave që të tregojnë më shumë kujdes në raportimin e ngjarjeve tragjike.
Reagimi përkon me ngjarje tragjike të ndodhur sot në Durrës ku dy të mitur u përplasën për vdekje nga një automjet dhe një tjetër mbeti i plagosur rëndë.
Në mesazhin e saj, Krasniqi kritikoi mënyrën se si trajtohen disa ngjarje të rënda në media.
Postimi i plotë:
“Thirrje për gazetarët dhe drejtuesit e mediave!
Mjaft! Kjo që po ndodh nuk është gazetari – është abuzim me dhimbjen njerëzore. Nuk është informim kur dhuna, tragjedia dhe fatkeqësia kthehen në uri për klikime.
Të “vrasësh” dhe rivrasësh, të ekspozosh plagë të hapura dhe të ushqesh publikun me ulërima dhimbjeje dhe tronditjen njerëzore, është shkelje e rëndë e etikës dhe e çdo standardi.
Gazetarë dhe drejtues të mediave mbani përgjegjësi! Ju nuk jeni vetëm transmetues lajmesh – jeni formësues të ndërgjegjes publike. Çdo fjalë e papërgjegjshme lëndon, çdo titull i tepruar dëmton, çdo kufi i kaluar rrënon besimin te Ju!
Respektoni dinjitetin! Mbroni viktimat. Ndani informacion, jo traumë.
Nëse gazetaria humbet njerëzoren, ajo humbet gjithçka”, shkruan Kryetarja e AMA.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.