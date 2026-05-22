Aksident me vdekje në aksin rrugor Lezhë–Rrilë
Aksident i rëndë me pasojë vdekjen e një personi është regjistruar ketë të premte, 22 maj, në aksin rrugor Lezhë–Rrilë, pranë kryqëzimit të Rrilës në vendin e quajtur “Emanuel Gaz”.
Gazetari i Klan Neës, Martin Marku raporton se një automjet është përplasur me një motomjet dhe për pasojë drejtuesi i motomjetit ka humbur jetën.
“Rreth orës 21:10, në aksin rrugor Lezhë–Kryqëzimi i Rrilës, automjeti me drejtues shtetasin M. P., 23 vjeç, banues në Lezhë, është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin P. M., 36 vjeç, banues në fshatin Barbulloj, Lezhë. Si pasojë e aksidentit, shtetasi P. M., ka humbur jetën. Drejtuesi i automjetit, shtetasi M. P., është shoqëruar në Komisariat, për veprime të mëtejshme procedurale”, njofton policia.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe ambulanca, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. Trafiku në zonë është shoqëruar me vështirësi për disa minuta.
/tvklan.al
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.