EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
BTC $75,912 ▼ -2.31% ETH $2,071 ▼ -3.17% XRP $1.3390 ▼ -2.92% SOL $84.8000 ▼ -3.27%
Raporti i DASH, SHBA paralajmëron angazhim të ri në Ballkanin Perëndimor
Ziraat Turkish Cup/ Muçi fiton trofeun e parë me Trabzonspor

· 1 min lexim

Ernest Muçi fiton trofeun e parë me ekipin e tij të ri. Trabzonspor fitoi edicionin e 64-rt të Ziraat Turkish Cup falë dy golave të Onuachu (18’, 79’). Në finalen e madhe të mbajtur në Antalya ekipi ku militon sulmuesi kuqezi ka mposhtur Konyaspor për të fituar kështu trofeun për herë të dhjetë në historinë e klubit.

Sa i përket kronikës ky takim ishte mjaft i vështirë për ekipin e Trabzon-it, pasi Konyaspor nisi mjaft mirë lojën në pjesën e dytë kur gjeti barazimin e përkoshëm me anë të Muleka-s (50’). Tetë minuta më vonë Enis Bardhi kishte shansin e artë për të kaluar ekipin e tij në avantazh. Sulmuesi nga Maqedoania e Veriut gaboi një penallti duke i dhënë një goditje të fortë moralit të shokëve të ekipit.

Sa i përket Muçit finalja e tij zgjati 92’ kur i la vendin Salih.

