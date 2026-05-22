Ziraat Turkish Cup/ Muçi fiton trofeun e parë me Trabzonspor
Ernest Muçi fiton trofeun e parë me ekipin e tij të ri. Trabzonspor fitoi edicionin e 64-rt të Ziraat Turkish Cup falë dy golave të Onuachu (18’, 79’). Në finalen e madhe të mbajtur në Antalya ekipi ku militon sulmuesi kuqezi ka mposhtur Konyaspor për të fituar kështu trofeun për herë të dhjetë në historinë e klubit.
Sa i përket kronikës ky takim ishte mjaft i vështirë për ekipin e Trabzon-it, pasi Konyaspor nisi mjaft mirë lojën në pjesën e dytë kur gjeti barazimin e përkoshëm me anë të Muleka-s (50’). Tetë minuta më vonë Enis Bardhi kishte shansin e artë për të kaluar ekipin e tij në avantazh. Sulmuesi nga Maqedoania e Veriut gaboi një penallti duke i dhënë një goditje të fortë moralit të shokëve të ekipit.
Sa i përket Muçit finalja e tij zgjati 92’ kur i la vendin Salih.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.