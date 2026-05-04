Aksident më vdekje në Berat, humb jetën 54-vjeçari
Një aksident me pasojë vdekjen e një personi është shënuar të hënën në Berat. Policia tha se aksidenti ndodhi rreth orës 12:25, në aksin rrugor Berat-Dimal, në fshatin Otllak, ku shtetasi A. G., 45 vjeç, duke drejtuar motomjetin e tij, është përplasur me një automjet me drejtuese shtetasen D. M., 34 vjeçe.
Si pasojë e përplasjes, ka humbur jetën pasagjeri i motomjetit, shtetasi A. A., 54 vjeç, ndërsa është dëmtuar drejtuesi i tij, shtetasi A. G., i cili po merr mjekim në spital.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit
